TotalEnergies met Peter Sagan en Anthony Turgis in E3 Saxo Classic

TotalEnergies heeft als eerste ploeg zijn selectie bekendgemaakt voor de E3 Saxo Classic van aankomende vrijdag. De Franse formatie rekent op een oud-winnaar van de E3: Peter Sagan. Toch zullen de meeste ogen gericht zijn op de Fransman Anthony Turgis.

Sagan presteerde in het verleden al erg goed in de Vlaamse kasseiklassieker. In 2013 en 2016 mocht hij als tweede man mee het podium op en in 2014 wist hij de koers zelfs winnend af te sluiten. De Slowaak was dat jaar in een sprint te sterk voor Niki Terpstra en Geraint Thomas.

De kans is echter klein dat Sagan vrijdag weer zo zal schitteren in wat zijn laatste E3 Saxo Classic moet worden. Zijn ploeg TotalEnergies zal op basis van de voorbije weken eerder de kaart van Turgis trekken. De Fransman eindigde afgelopen zaterdag nog als negende in Milaan-San Remo en was vorig jaar nog 13e in de E3 Saxo Classic.

Dries Van Gestel, Daniel Oss, Thomas Bonnet, Sandy Dujardin en Geoffrey Soupe maken eveneens deel uit van de zevenkoppige selectie.

