TotalEnergies met afzwaaiende Terpstra naar Parijs-Tours

TotalEnergies verschijnt met Niki Terpstra aan de start van Parijs-Tours. Het zal de laatste wedstrijd in de carrière van de 38-jarige Nederlander zijn. In 2018 en 2019 werd hij al tweede in de Franse koers, terwijl hij in 2012 en 2017 derde werd. De Noord-Hollander zal er op gebrand zijn om zich ook dit jaar nog voor een laatste keer te laten zien.

Het kopmanschap zal in ieder geval niet alleen voor Terpstra zijn weggelegd. Zo maakt Anthony Turgis ook deel uit van de selectie. De Fransman maakte dit jaar al indruk met onder meer een tweede plek in Milaan-Sanremo. Eerder deze week werd de rappe Turgis nog elfde in Binche-Chimay-Binche.

Ook de Belg Dries Van Gestel liet dit jaar zien voor eigen kans te kunnen rijden door derde te worden in Gent-Wevelgem achter Biniam Girmay en Christophe Laporte. Bovendien liet hij dit najaar met een handvol ereplaatsen al zien over een goede vorm te beschikken.

Toch zullen door zijn imposante palmares veel ogen gericht zijn op Terpstra. De klassiekerspecialist schreef onder meer Parijs-Roubaix (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2018) op zijn naam. Maciej Bodnar, Sandy Dujardin, Valentin Ferron en Lorenzo Manzin maken de selectie compleet.

Selectie Totalenergies voor Parijs-Tours (9 oktober)

Anthony Turgis

Maciej Bodnar

Sandy Dujardin

Valentin Ferron

Niki Terpstra

Lorenzo Manzin

Dries Van Gestel