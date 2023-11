dinsdag 28 november 2023 om 18:59

TotalEnergies bevestigt vertrek van Edvald Boasson Hagen en Maciej Bodnar

TotalEnergies heeft vandaag via social media afscheid genomen van vijf renners. Daniel Oss, Víctor de la Parte en Jérémy Cabot zijn al onder de pannen voor 2024, maar het is nog onduidelijk hoe het nu zit met de sportieve toekomst van Edvald Boasson Hagen en Maciej Bodnar.

De 36-jarige Boasson Hagen kwam de voorbije drie seizoenen uit voor de formatie van Jean-René Bernaudeau, maar zal volgend jaar dus niet meer koersen voor TotalEnergies. Zijn naam werd de voorbije weken in verband gebracht met enkele teams, maar er is nog altijd veel onduidelijkheid als het gaat over de toekomst van de winnaar van onder meer Gent-Wevelgem, Eneco Tour (2x), Vattenfall Cyclassics en Touretappes (3x).

De twee jaar oudere Bodnar zit momenteel in hetzelfde schuitje. De Poolse hardrijder stond twee seizoenen onder contract bij TotalEnergies, maar aan deze samenwerking komt nu een eind. Bodnar was vrijwel zijn hele carrière een belangrijke helper en vertrouweling van Peter Sagan, die dit jaar ook nog voor TotalEnergies reed. De Slowaak richt in 2024 vooral op het mountainbiken en heeft inmiddels afscheid genomen van het allerhoogste wielerniveau.

TotalEnergies heeft dinsdag – naast Boasson Hagen en Bodnar – dus ook afscheid genomen van Daniel Oss, Víctor de la Parte en Jérémy Cabot. Die laatste doet een flinke stap terug naar het continentale St Michel-Mavic-Auber93, terwijl De la Parte een tweejarig contract heeft getekend bij ProTeam Euskaltel-Euskadi. Oss zal volgend jaar niet meer te zien zijn in het wegpeloton, maar maakt wel de switch naar het gravelracen.