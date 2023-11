woensdag 15 november 2023 om 11:17

Daniel Oss zet punt achter wegcarrière, maar houdt het nog niet voor bekeken

Daniel Oss zal volgend jaar niet meer te zien zijn in het profpeloton. De 36-jarige Italiaan heeft besloten om een punt te zetten achter zijn wegcarrière, maar zal zijn fiets nog niet aan de spreekwoordelijke wilgen hangen. Oss maakt in 2024 de switch naar het gravelracen, zo laat hij weten in een interview met La Gazzetta dello Sport.

Oss kan als wegrenner terugkijken op een vijftienjarige profcarrière. Voor zijn profdebuut moeten we terug naar 2009: Oss kreeg toen de kans bij het roemruchte en inmiddels verdwenen Liquigas. De Italiaan kwam vier seizoenen uit voor deze formatie en reed vervolgens voor BMC (2013-2017), BORA-hansgrohe (2018-2021) en tot slot TotalEnergies (2022-2023).

Oss stond in zijn eerste profjaren nog te boek als een beloftevolle klassiekerrenner, met tevens een aardige sprint in de benen. Dit leverde hem zeges op in de Giro del Veneto (2010) en de USA Pro Cycling Challenge. Dit zijn ook zijn enige overwinningen op profniveau. Verder werd Oss onder meer derde in de E3 Prijs, vijfde in Gent-Wevelgem en negende in Milaan-San Remo.

De sterke Italiaan werd bij de profs uiteindelijk nooit een kopman of veelwinnaar, maar werd als meesterknecht/luitenant wel op waarde geschat. Zo reed hij bij BMC jarenlang in dienst van Greg Van Avermaet en de laatste zes seizoenen bij BORA-hansgrohe en TotalEnergies was hij de trouwe luitenant van Peter Sagan.

Doorstart

Na vijftien seizoenen op het hoogste niveau zwaait Oss dus af als wegwielrenner, om zich volledig te richten op het gravelracen. Oss zal in 2024 een nieuwe gravelploeg, opgericht door fietsenmerk Specialized, aanvoeren. “Ik ben zelf altijd al een beetje alternatief geweest. Dat is gravelen ook. Het is iets nieuws en ik voel me in die zin een pionier. Ik ben er klaar voor. Het is voor mij een soort doorstart”, citeert La Gazzetta dello Sport.

Oss, die vorig jaar in eigen land al zilver veroverde op het WK gravel, kijkt uit naar een nieuw avontuur. “Het is een andere wereld dan het wegwielrennen. Je kunt er meer jezelf zijn en er is minder druk om te presteren, al wil ik dat nog altijd. Het heeft iets weg van een ontdekkingsreis, waarin je op zoek gaat naar nieuwe plekken. Er komt een uitgebreide gravelkalender, met meer wedstrijden. Dan kun je jezelf beter meten.”