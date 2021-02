Total Direct Energie trekt met Niki Terpstra naar Omloop Het Nieuwsblad

Total Direct Energie heeft zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor Omloop Het Nieuwsblad. De Franse formatie rekent aankomende zaterdag onder meer op Niki Terpstra, Anthony Turgis en Edvald Boasson Hagen.

Voor Terpstra is het zijn zoveelste optreden in Omloop Het Nieuwsblad. De inmiddels 36-jarige renner won in zijn carrière al heel wat mooie klassiekers, maar de Noord-Hollander wist zelden écht te schitteren in Omloop Het Nieuwsblad. Terpstra reed in aanloop naar de openingsklassieker de Ster van Bessèges en de Clásica de Almería.

Zijn werkgever Total Direct Energie rekent verder op Turgis en nieuwkomer Boasson Hagen. De 26-jarige Turgis heeft dit seizoen al drie Franse wedstrijden in de benen en eindigde als twaalfde in de GP La Marseillaise. De ervaren Boasson Hagen reed eerder deze maand, net als Terpstra en Turgis, nog de Ster van Bessèges.

De selectie bestaat verder uit de sterke sprinter Chris Lawless, Dries Van Gestel en hardrijders Adrien Petit en Damien Gaudin.

Selectie Total Direct Energie voor Omloop Het Nieuwsblad (27 februari)

Edvald Boasson Hagen

Damien Gaudin

Chris Lawless

Adrien Petit

Niki Terpstra

Anthony Turgis

Dries Van Gestel