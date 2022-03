Tosh Van der Sande over elleboogbreuk: “Opofferingen zijn nu voor niks”

Voor Tosh Van der Sande is de E3 Saxo Bank Classic uitgedraaid op een zware domper. Bij een val vroeg in de koers liep hij namelijk een elleboogbreuk op, waardoor zijn klassieke voorjaar nu voorbij is. “Mentaal is dit wel zwaar.”

Van der Sande, een van de belangrijke helpers van Wout van Aert, kwam al in de eerste uren van de Vlaamse klassieker ten val. “Iemand voor mij knalde recht op een paaltje. Ik kon dat niet meer ontwijken en mijn fiets vloog onder mij weg”, blikt hij terug op de website van Jumbo-Visma. “Ik landde recht op mijn elleboog. Ik hoopte eerst nog verder te kunnen, dus vroeg ik om een nieuwe fiets. Maar ik kon niet meer steunen, dus verder rijden was geen optie meer.”

Daarop werd Van der Sande naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij een elleboogbreuk had opgelopen en een operatie volgde. “Ik heb veel opofferingen gemaakt en die zijn nu voor niks. De pijn gaat wel over, maar mentaal is dit wel zwaar. Ik heb er hard voor gewerkt en zeker in deze ploeg rijden is een droom. Het is jammer dat het niet meer voor deze klassieke campagne zal zijn. Maar mijn seizoen is nog niet gedaan en ik zal me richten op volgende doelen.”