maandag 20 november 2023 om 10:51

Tortelduifjes Dylan van Baarle en Pauline Ferrand-Prévot winnen MTB-race op Curaçao

Het is voor veel wegwielrenners offseason en dus vakantie, maar velen kunnen het niet laten om toch de fiets op te stappen. Zo is liefdeskoppel Dylan van Baarle en Pauline Ferrand-Prévot op Curaçao om vakantie te vieren, maar hebben zij dit weekend ook de Kärcher Duo Xtreme op de mountainbike gewonnen.

De coureur van Jumbo-Visma en de wereldkampioene mountainbike zijn al even samen en vormden voor de gelegenheid een team tijdens de MTB-wedstrijd op het eiland in de zuidelijke Caraïbische Zee. Van Baarle en Ferrand-Prévot werkten het parcours van 75 kilometer af in 3 uur en 44 minuten. Het volgende gemengde koppel volgde op meer dan een half uur.

Ook Niki Terpstra mocht aan de champagne, want hij won de koppelwedstrijd bij de mannen. De oud-prof vormde een duo met Barry Bakker en was na 75 kilometer de snelste in 3 uur en 23 minuten. Zij hadden een voorsprong van bijna vijf minuten op het duo Fabio Jakobsen-Marc de Maar.

Vorig jaar was Fabio Jakobsen nog de winnaar van de gemengde wedstrijd, toen won hij samen met zijn vrouw Delore de wedstrijd op Curaçao. Het was voor de twee toen hun huwelijksreis.