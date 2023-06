Torstein Traeen maakt indruk in Dauphiné: “Een avonturenverhaal waar we trots op zijn”

Torstein Træen kreeg in het voorjaar van 2022 de diagnose teelbalkanker, maar maakt inmiddels alweer een tijdje onderdeel uit van het peloton. Sterker nog: de 27-jarige Noor presteert beter dan ooit. Afgelopen zondag sloot hij het Critérium du Dauphiné af als achtste. Jens Haugland, de ploegmanager van Uno-X, was daar zeer tevreden mee.

“Hij rijdt nu al zeven jaar voor Uno-X, hij was er sinds het begin van het team”, zegt Haugland op de ploegsite over Træen. “Het is een avonturenverhaal waar we heel trots op zijn. Op dit moment een jaar geleden, vocht hij tegen kanker. Dat zegt veel… Misschien zijn we niet in staat om Torstein te behouden. We verwachten dat hij nu opvalt bij anderen. Maar wat er ook gebeurt, we steunen hem volledig. Torstein verdient het beste.”

Volgens Haugland is Træen een ‘zeer toegewijde’ renner. “Hij is zeer loyaal aan het team en gelooft erin dat het mogelijk is om elke dag een klein beetje te groeien”, aldus de ploegmanager.

Eerder dit jaar eindigde Træen al als tweede in de vierde etappe van de Tour of the Alps. Na afloop van die rit verscheen de renner voor de camera van WielerFlits. “Vorig jaar was natuurlijk een moeilijk jaar”, zei hij toen. “Ik koerste hier vorig jaar met kanker, al wist ik dat toen nog niet.”

