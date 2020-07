Tormans Cyclocross Team versterkt zich met Kevin Kuhn en Théo Thomas dinsdag 7 juli 2020 om 15:44

Twee beloftevolle veldrijders, Kevin Kuhn en Théo Thomas, zullen binnenkort uitkomen voor Tormans Cyclocross Team, de ploeg van Corné van Kessel en Quinten Hermans. “Onze groep voor aankomende winter groeit stilaan naar zijn definitieve vorm”, aldus sportdirecteur Bart Wellens.

De 22-jarige Kuhn heeft een succesvolle winter als laatstejaars belofte achter de rug en zal zijn debuut in de elitecategorie in de kleuren van het Tormans Cyclocross Team maken. De Zwitser schreef de Wereldbeker bij de beloften op zijn naam dankzij overwinningen in Bern, Namen en Heusden-Zolder.

Op het wereldkampioenschap in Dübendorf, in de buurt van zijn woonplaats Gibswil, greep de Zwitserse kampioen bij de beloften net naast de regenboogtrui. De Duitstalige renner, die veldrijden met mountainbike combineert, blijft minstens tot het einde van het veldritseizoen 2020-2021 bij het Tormans Cyclocross Team.

De 19-jarige Thomas zal aankomende winter in de beloftencategorie uitkomen namens zijn nieuwe ploeg. De jonge Fransman neemt als veldrijder afscheid van CC Etupes, maar blijft voor de wegwedstrijden wel aangesloten bij het Franse opleidingsteam van Circus-Wanty Gobert.

Reacties

“Ik ben heel blij met mijn overstap”, zo reageert Kuhn. “Ik heb een uitstekende winter achter de rug en ben benieuwd wat ik bij de elite kan presteren. Net als vorig jaar bij de beloften zal ik op de Wereldbeker focussen.” Ook Thomas is blij na het afronden van zijn transfer. “Ik ben blij dat we deze week op trainingskamp aan de slag kunnen!”

Wellens verwacht veel van zijn nieuwe poulains. “Kevin Kuhn is een renner met veel talent en een groot doorzettingsvermogen. We hebben Théo Thomas nog niet vaak in België aan het werk gezien, maar tijdens onze eerste kennismaking heb ik geleerd dat hij veel ambitie heeft en zeer gemotiveerd is.”