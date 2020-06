Tormans Cyclocross Team trekt Bart Wellens aan als sportdirecteur donderdag 11 juni 2020 om 17:29

De veldritploeg Tormans Cyclocross Team zal vanaf de start van het veldritseizoen in augustus kunnen rekenen op de ervaring van Bart Wellens. De dubbele wereldkampioen zal zich als sportdirecteur ontfermen over onder meer Corné van Kessel en Quinten Hermans.

De 41-jarige Wellens was de voorbije veldritwinter nog actief als ploegleider bij Creafin-Fristads en Team 777, de succesvolle vrouwenformatie van Annemarie Worst, Alice Maria Arzuffi en Yara Kastelijn. De ex-prof kiest nu echter voor een avontuur bij Tormans Cyclocross Team, de veldrittak van wegploeg Circus-Wanty Gobert.

Vertrouwde wereld en nieuwe taken

“Mijn gevoel vertelde me dat het tijd was voor iets nieuw, en ik wacht vol spanning om aan deze uitdaging te beginnen”, zo is de eerste reactie van Wellens. “Mijn nieuwe functie is een huwelijk tussen een vertrouwde wereld en nieuwe taken waar ik met volle goesting aan wil beginnen.” Hij zal onder meer samenwerken met Van Kessel en Hermans.

Wellens: “In het veldrijden krijg ik de kans om te werken met renners in wie ik geloof en voor wie ik veel sympathie koester. In mijn periode als renner reed ik namelijk al samen met Quinten Hermans en Corné van Kessel. Samen met onze beloften en dames zullen we een leuke beperkte groep vormen, die we van heel nabij kunnen begeleiden en bijsturen.”

Ervaring

Wellens hoopt ook in het wegwielrennen zijn steentje bij te dragen. “Ik kan niet wachten om in het wegwielrennen mijn neus aan het venster te steken!” Jean-François Boulart is als algemeen manager van Circus-Wanty Gobert maar wat blij met het aantrekken van Wellens. “Een ploegleider met uitgebreide ervaring in het veldrijden om onze atleten op fysiek en technisch vlak te begeleiden, ontbrak nog. ”

Ik ben overtuigd dat de komst van Bart Wellens ons de mogelijkheid zal geven om aan te tonen dat het Tormans Cyclo Cross Team één van de beste ploegen in het veld is.” Wellens won als veldrijder – naast wereldtitels in 2003 en 2004 – de Wereldbeker, Superprestige en de Gazet van Antwerpen Trofee. Hij veroverde ook twee Belgische titels.