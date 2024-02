Niels Bastiaens • zaterdag 10 februari 2024 om 07:30 zaterdag 10 februari 2024 om 07:30

Wie zijn Paul Magnier en Luke Lamperti, de sprinttalenten van Soudal Quick-Step? “Hij kan zich nu al meten met de beste sprinters”

Video Amper vier koersdagen hebben ze in de benen, maar toch kan je Paul Magnier (19) en Luke Lamperti (21) al als dé revelaties van het seizoensbegin bestempelen. Neoprof Magnier won met de Trofeo Ses Salines meteen zijn eerste koers bij de profs, na een ideale lead-out van… Lamperti. De Amerikaan won vrijdag op zijn beurt bijna de Muscat Classic. Het is duidelijk dat er voor de twee mooie dingen te gebeuren staan, dus is het hoog tijd voor een kennismaking voor onze camera.

Magnier: “Eigenlijk was het een heel goede start van het seizoen voor de hele ploeg. We konden meteen goed samenwerken in Mallorca. Jammer voor Luke reed hij lek, juist toen hij zijn kans mocht gaan, maar ook toen hadden we de koers sterk in handen genomen. We zijn een sterke ploeg met een duidelijke teamspirit. Ik hoop echt dat we daarop kunnen voortbouwen.”

Jullie waren bovendien geen onbekenden van elkaar. Hoe goed kwamen jullie de vorige jaren al overeen?

Lamperti: “We reden vorig jaar samen bij Trinity Racing, dus natuurlijk kenden we elkaar al. Niet zo veel mensen wisten hoe snel Paul was, maar toen we ons voorbereidden voor de eerste koersen, geloofde ik al dat het mogelijk zou zijn dat hij meteen zou winnen. Zo veel hebben we vorig jaar niet samen gereden. Paul was nog met wat andere dingen bezig (Magnier reed enkele Wereldbekers mountainbike, zijn eerste grote liefde, red.), dus onze schema’s overlapten niet heel vaak. Maar het helpt in die eerste wedstrijden wel meteen dat je elkaar al kent. In Mallorca zijn we alleen maar dichter naar elkaar toegegroeid.”

Maar jij moest je wel opofferen, Luke. Voelde zo’n lead-out doen goed aan?

Lamperti: “Ja, het was nice. Ik had voordien nooit veel lead-outs gedaan. Maar met mannen als Yves Lampaert en Gianni Moscon leer je snel bij. De lead-out ging ideaal. Natuurlijk zal het niet altijd zo gemakkelijk verlopen, maar hier zijn we al blij mee.”

Veel mensen kenden de capaciteiten van Luke, maar Paul, jij was tot voor kort nog wat onbekender. Waar ligt jouw grote sterkte?

Magnier: “Ik had altijd al een goede sprint op training (Magnier klopte op trainingskamp zelfs Tim Merlier, red.), maar in de wedstrijd is het toch nog iets anders. Je moet ook goed zijn in positioneren, vertrouwen tonen in de jongens die de lead-outs voor je doen. Het grote verschil dit jaar is dat die sterke lead-outs ditmaal ook echt aanwezig zijn. Dat is het grote verschil.”

De sprintcoach van de ploeg is Tom Steels. Wat is zijn rol in dit hele verhaal?

Magnier: “In de bus vertelde hij me doodleuk dat ik de leider van de ploeg zou zijn in mijn eerste wedstrijd. Hij toonde veel vertrouwen in mij en in mijn sprint. Hij heeft veel ervaring en zette de tactiek voor de lead-out uit. Niet onbelangrijk.”

Lamperti: “Zijn kennis gaat heel ver. Hij weet perfect waar hij mee bezig is. Tom komt met een duidelijk plan, waardoor we exact weten wanneer we wat moeten doen. Hij zorgt er ook voor dat wij in onszelf geloven. Zo iemand achter je hebben, is zeker als twee jonge sprinters onbetaalbaar. Je hebt dan ook nog heel sterke jongens als Lampaert bij je, die al vaker in die situatie heeft gezeten. En Tom is gewoon heel slim.”

Magnier: “Op Mallorca werd dat weer duidelijk. We kenden de finale niet heel goed, maar op twee ronden van het einde had ik contact met Tom via de radio. Hij maakte toen het plan om als eerste en tweede naar de laatste bocht te gaan. Het is altijd goed als zo’n ervaren coach je tot in detail uitlegt wat je moet doen.”

Was het voor jezelf dan een verrassing om meteen te winnen?

Magnier: “Natuurlijk! Ik had wel die goede sprints op trainingskamp (tegen Merlier en co, red.), maar je weet gewoon dat het in koers een heel ander verhaal is. Anderzijds, nu het gelukt is, smaakt dit wel naar meer. Ik wil heel graag op dit elan voortbouwen met de ploeg.”

Wat is het grote verschil tussen jullie twee als sprinter?

Lamperti: “Ik denk dat Paul de echte topsnelheid in de benen heeft. Als je naar zijn sprint kijkt, dan heeft hij echt de snelheid van de grote jongens. Ik verwacht echt dat hij met hen gaat meedoen, daar heeft hij in elk geval de snelheid voor. Ikzelf ben vooral goed in positioneren. En ik hou ook meer van een spurt die wat meer bergop loopt, of een sprintje na een zware koers. Maar met de snelheid van Paul, hebben we gezien dat hij zich écht kan meten met de big guys. Ik denk dat we met hem als een van de beste sprinters kunnen zien in elke wedstrijden. Je neemt dat vertrouwen uit die eerste wedstrijden de komende weken ook mee.”

Bovendien liggen er wel wat kansen bij Soudal Quick-Step. Natuurlijk blijft Tim Merlier topsprinter nummer één, maar daarachter ligt we weg open voor jullie om te shinen.

Lamperti: “Dat denk ik ook. Het is een goed jaar voor jonge renners om in deze ploeg te komen. Er zijn veel kansen in de ploeg om voor goede resultaten te gaan, maar ook om elkaar daarbij te helpen. Merlier is en blijft inderdaad de beste, maar we zullen niet mogen klagen over de kansen waarbij we onszelf kunnen bewijzen. Dat is iets om naar uit te kijken.”

Mensen zeiden weleens dat de ploeg verzwakt was. Maar dat blijkt dus helemaal niet het geval?

Magnier: “Laat ze maar praten. Natuurlijk was de ploeg vorig jaar heel goed. Er werd veel gewonnen…”

Lamperti: “En ja, er zijn wat grote namen uit de ploeg vertrokken. Daar kunnen we niet omheen. Jakobsen is een grote naam, maar ploegen die veranderen, dat hoort nu eenmaal bij de sport. Maar onderschat ook de ervaring van de jonge gasten die van het U23-niveau komen niet. Het niveau in dat soort wedstrijden is de laatste jaren enorm naar boven gegaan. Renners zoals Paul, die meteen winnen bij de profs, zijn uitzonderingen, maar het heeft er wel voor gezorgd dat we goed begonnen zijn als ploeg. William Junior Lecerf, ook een neoprof, was ook meteen tweede in de AlUla Tour. We hebben écht een goede groep, met allemaal renners die in hun eerste jaren al succesvol kunnen zijn. Zeker dankzij de ervaring van de sterke kern die er al was.”

Paul, je zei al dat dit naar meer smaakte. Waar liggen de doelen verder nog dit seizoen?

Magnier: “Mijn grootste doelen liggen eigenlijk bij de beloften. Ik ga vaak met het Devo Team op pad. Luik-Bastenaken-Luik U23 is mijn grootste doel, net als de regenboogtrui pakken op het WK voor beloften. En daarnaast wil ik vooral zo veel mogelijk bijleren in het WorldTeam. Het is niet omdat ik zo snel heb gewonnen, dat dit succes gaat blijven duren. Ik moet nog altijd veel leren. Ik kijk er bijvoorbeeld heel hard naar uit om samen met Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen een zware race als de Strade Bianche te doen.”