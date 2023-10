maandag 23 oktober 2023 om 09:36

Toptalent Isabella Holmgren klopt Clara Honsinger (op indrukwekkende wijze) in Amerikaanse cross

De meeste veldritogen waren zondag gericht op Overijse, maar ook elders in de wereld stonden de nodige crossen op het programma. Zo was er in de Verenigde Staten de Kings CX Day 2. In deze C2-cross ging Isabelle Holmgren met de zege lopen. Het was voor de 18-jarige Canadese niet haar eerste veldritoverwinning bij de profs, want als junior won ze vorig jaar ook al de Bear Crossing Grand Prix (C2).

Op zaterdag, in de Kings CX Day 1, had Holmgren nog genoegen moeten nemen met een tweede plaats. Toen was Clara Honsinger te sterk in een sprint-a-deux. Maar op zondag waren de rollen omgedraaid: Holmgren reed dit keer maar liefst anderhalve minuut weg van Honsinger, die in 2021 nog de Koppenbergcross won. Lizzy Gunsalus kreeg een minuut en 45 seconden aan de broek, en eindigde daarmee op de derde plaats. Bij de mannen ging de overwinning naar Curtis White.

Holmgren liet dit seizoen ook al mooie dingen zien op de weg, maar blonk nog meer uit op de veldritfiets en mountainbike. Ze reed begin dit jaar in het Nederlandse Hoogerheide naar de wereldtitel in het veld bij de junioren en veroverde op het voorbije WK de U19-wereldtitel in het mountainbiken. Haar tweelingzusje Ava crost ook op hoog niveau. Zij werd in Hoogerheide tweede en kroonde zich in november 2022 tot elitekampioene van Canada.

Overige crossen

Eerder op de dag waren er ook crossen in Frankrijk, Zwitserland en Slowakije. In de tweede manche van de Coupe de France was Kevin Suarez Fernandez net iets sterker dan TotalEnergies-renner Sandy Dujardin, die een dag eerder nog de beste was in de eerste manche van het regelmatigheidsklassement. Bij de vrouwen pakte Amandine Fouquenet (opnieuw) de zege.

In het Zwitserse Schneisingen was Timon Rüegg de gelukkige. Hij versloeg Gioele Bertolini en Dario Lillo. Sara Casasola eiste de overwinning dan weer op bij de vrouwen. In Slowakije, tot slot, waren Marek Konwa en Kristyna Zemanová aan het feest in de Grand Prix Trnava (C2)