woensdag 17 januari 2024 om 08:07

Toptalent Isaac Del Toro geeft nu al visitekaartje af: “Weet echt niet wat ik moet zeggen”

Wat goed is, komt snel: het is zeker van toepassing op Isaac Del Toro. De pas 20-jarige coureur maakt deze week in de Tour Down Under zijn debuut als prof en gaf in de tweede etappe meteen zijn visitekaartje af. Het Mexicaanse toptalent, vorig jaar winnaar van de Ronde van de Toekomst, wist na een rit van ruim 141 kilometer een uitgedund peloton te verrassen met een late aanval.

Tussen Norwood en Lobethal had de organisatie zijn best gedaan om een interessante etappe met meer dan 2.800 hoogtemeters uit te tekenen. De renners koersten over geaccidenteerde wegen naar een lokaal circuit van 35 kilometer, dat in totaal drie keer moest worden afgelegd. De renners met klimmersbenen keken vooral uit naar de steile klim op Fox Creed Road, een heuse muur van één kilometer aan 10%, die drie keer terugkwam in de rit.

In een geanimeerde finale zagen we aanvalspogingen van onder meer Luke Plapp, Jhonatan Narváez, Quinn Simmons en Bastien Tronchon, maar hun pogingen haalden niets uit. Maar toen moest de versnelling van Isaac Del Toro nog komen: De piepjonge Mexicaan van UAE Emirates, afgelopen weekend al derde in het criterium voorafgaand aan de Tour Down Under, koos op 1,3 kilometer van de finish zijn moment. Het bleek de juiste move.

En zo boekte Del Toro in Lobethal zijn eerste zege als beroepswielrenner. “Dit is echt niet te geloven, crazy… Ik weet het echt niet”, zocht een nog uithijgende Del Toro naar woorden in het flashinterview. “Wat het betekent? Ik weet het niet, ik ben zeer emotioneel. Afgelopen jaar was al niet te bevatten, maar dit… Sorry, ik weet echt niet wat ik moet zeggen.”

“De laatste kilometer voelde aan als vijf kilometer”

“Ik droomde er al van om een etappe te winnen. Het is echt een geweldig gevoel”, liet hij niet veel later, al wat meer op adem, weten via zijn werkgever. “De Tour Down Under is een grote wedstrijd. De ploeg heeft het geweldig gedaan en de sfeer is echt opperbest. Ik voel ontzettend veel steun vanuit het team. Eerlijk: de laatste kilometer voelde echt aan als vijf kilometer. Ik kan nu al terugkijken op een succesvolle ronde en alles wat er nu nog bijkomt, is een bonus.”

Del Toro won niet alleen de tweede etappe, hij is ook de nieuwe leider in de Tour Down Under. Zijn voorsprong op de Nieuw-Zeelander Corbin Strong bedraagt twee seconden, Biniam Girmay is de voorlopige nummer drie in de stand op zeven tellen van de Mexicaan. De komende dagen lijken de sprinters aan zet, maar in het weekend volgen nog twee cruciale ritten naar Willunga Hill en Mount Lofty.