dinsdag 3 oktober 2023 om 19:57

Toptalent Hagenes: “Ik realiseerde me pas dat ik gewonnen had, toen ik stafleden zag juichen”

Per Strand Hagenes maakt volgend jaar pas zijn officiële profdebuut voor Jumbo-Visma, maar blinkt nu al uit tussen de grote jongens. De nog altijd maar 20-jarige Noor won vandaag een loodzware editie van de Sparkassen Münsterland Giro.

De stevige wind en felle regenbuien braken de koers al vanaf de start in Osnabrück open. Een eerste groep splitste zich af en bleef uit de greep van een tweede peloton. Jumbo-Visma was goed vertegenwoordigd in de eerste groep, met Hagenes, Edoardo Affini en Europees kampioen Christophe Laporte. Die laatste trok in de spekgladde straten van Münster in de aanval, maar zijn ploeggenoot Hagenes had het laatste woord.

“We hebben het sterk gespeeld en zaten met drie man in de kopgroep”, kijkt de jonge Noor, die zijn ploeggenoot Olav Kooij opvolgt op de erelijst van de Sparkassen Münsterland Giro, terug op de koers. “De samenwerking was na de heuvelzone nog altijd goed en we hadden vertrouwen dat we het konden halen. Het was een kwestie van blijven gaan en blijven geven.”

“In de laatste kilometers zei Christophe dat ik wat moest proberen. Ik waagde een poging en dat bleek de goede te zijn.” Alleen: Hagenes vergat te juichen toen hij over de streep kwam, denkend dat hij nog een rondje moest. “Ik realiseerde me pas dat ik gewonnen had, toen ik de stafleden zag juichen”, was zijn uitleg na afloop.

Opmaat naar eerste profseizoen

De juniorenwereldkampioen van Leuven won vandaag – niet voor het eerst – dus een profkoers, maar volgend jaar zal de allrounder ook pas echt uitkomen op profniveau, als hij de overstap maakt naar het WorldTeam van Jumbo-Visma. “Ik kijk al uit naar het komende seizoen. De klassiekers moeten me liggen en dat zijn de races waar ik me echt kan ontwikkelen. Ik hoop veel te kunnen koersen, maar vooral ook heel veel te leren.”