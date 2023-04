Toptalent Finn Fisher-Black klimt naar eerste profzege in Giro di Sicilia

De openingsetappe van de Giro di Sicilia, met aankomst in Agrigento, is gewonnen door Finn Fisher-Black. De beloftevolle Nieuw-Zeelander van UAE Emirates wilde op de slotklim eigenlijk een lead-out doen voor zijn kopman Diego Ulissi, maar trok zo hard door dat de rest niet kon volgen. Het is voor de 21-jarige Fisher-Black zijn eerste profoverwinning.

De stofwolken van Parijs-Roubaix zijn inmiddels opgetrokken en dus kon een nieuwe wielerweek beginnen in aanloop naar de heuvelklassiekers. De vijfde editie van de Giro di Sicilia ging vandaag van start met een etappe van Marsala naar Agrigento. Renners met ambitie voor het algemeen klassement moesten meteen op hun hoede zijn. Na bijna 160 kilometer lag de finish namelijk op een klim van 3,7 kilometer aan gemiddeld 5,3%. Voor de ritzege was het met andere woorden uitkijken naar sterke klimmers met een goede punch in de benen.

Kopgroep van zeven

De vlucht van de dag kwam al vrij snel tot stand en bestond uit zeven renners. De bekendste naam was ongetwijfeld die van Sebastian Schönberger. De Oostenrijker, die sinds dit jaar uitkomt voor het Amerikaanse Human Powered Health, kreeg het gezelschap van vijf Italianen en één Zwitser. Michael Belleri (Biesse-Carrera), Niccolo Galli (Italiaanse selectie), Nicolas Milesi (Team Colpack Ballan), Umberto Poli (Team Novo Nordisk), Matteo Montefiori (Team Technipes #inEmiliaRomagna) en Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) waren de andere namen.

Deze zeven vluchters kregen een vrijgeleide van het peloton en wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van goed drie minuten. Met het verstrijken van de kilometers werd het verschil echter alsmaar kleiner. Dit bleek voor Belleri, Schönberger en Thalmann het teken om eens stevig door te trekken en de kopgroep uit te dunnen. Voor Milesi, Galli, Poli en Montefiori ging het duidelijk te snel, waardoor we met drie renners overbleven in de spits van de koers. Het peloton, aangevoerd door de mannen van UAE Emirates – in dienst van Diego Ulissi – sloop inmiddels wel dichter en dichter bij de overgebleven koplopers.

Met nog 25 kilometer voor de boeg, was de voorsprong inmiddels geslonken tot onder de minuut. In het peloton besloten de mannen van UAE Emirates het tempo nog wat verder op te drijven. De nervositeit nam zienderogen toe en dit leidde tot enkele valpartijen, maar gelukkig zonder erg. Belleri, Schönberger en Thalmann werkten intussen nog altijd goed samen, in een poging om uit de greep te blijven van het peloton, maar dit bleek een kansloze missie. Met nog zes kilometer te gaan was de hergroepering een feit, en konden we ons gaan opmaken voor de lastige finale.

Fisher-Black verrast met eerste profzege

Voor het echte vuurwerk was het wachten op de slotklim van net geen vier kilometer (aan ruim 5%) naar Agrigento. Jayco AlUla besloot het tempo de hoogte in te jagen en trok zo het peloton op een lint, maar het was de Italiaan Emanuele Ansaloni die de knuppel in het hoenderhok gooide. De 23-jarige renner van Team Technipes #inEmiliaRomagna sloeg een klein gaatje, maar werd al vrij snel weer bij de lurven gegrepen. Vlak daarna besloot UAE Emirates de koers in handen te nemen. De talentvolle Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black pakte de kop, en legde een verschroeiend tempo op in dienst van kopman Ulissi.

Fisher-Black reed echter zo hard op kop dat de rest niet kon volgen. De jonge Nieuw-Zeelander had meteen een mooie voorsprong te pakken en wist zijn inspanning door te trekken tot de finish, waardoor de ex-renner van Jumbo-Visma zijn eerste profzege wist te boeken. Hij won afgetekend voor Vincenzo Albanese en Ulissi. Fisher-Black mag zich tevens de eerste leider noemen in de Giro di Sicilia.