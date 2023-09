zaterdag 23 september 2023 om 15:35

Meerdere topteams (waaronder Jumbo-Visma) azen op eerstejaars junior Albert Withen Philipsen

Albert Withen Philipsen kan rekenen op de nodige interesse: verschillende topteams zitten achter de 17-jarige Deen aan. Een van die ploegen is Jumbo-Visma. Dat heeft zijn zaakwaarnemer Alex Carera bevestigd aan Ekstra Bladet.

De andere ploegen die genoemd worden, zijn UAE Emirates, INEOS Grenadiers, Lidl-Trek, Bahrain Victorious en Alpecin-Deceuninck. Bij de uiteindelijke keuze, staat het sportieve aspect voorop, benadrukt Carera. “Het belangrijkste is niet het financiële aspect, maar dat het een team is met een goed plan voor Albert”, klinkt het. De ploeg die Philipsen in weet te lijven, zal nog wel tot 2025 moeten wachten om gebruik van hem te maken. Volgend jaar is de Deen, die geboren is op 3 september 2006, namelijk nog junior.

Philipsen heeft een bijzonder succesvol seizoen achter de rug. De eerstejaars junior werd onder meer wereldkampioen op weg, Europees kampioen op de weg en Europees- én wereldkampioen op de mountainbike. Ook is hij weg- en tijdritkampioen van Denemarken.