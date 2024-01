zaterdag 27 januari 2024 om 12:04

Toptalent Albert Philipsen beste junior bij Flandriencross Hamme

Albert Philipsen heeft zijn talent nog maar eens tentoongespreid, maar dit keer in de cross. De 17-jarige Deen was zaterdag de beste in de juniorenwedstrijd tijdens de X2O Badkamers Trofee in Hamme.

Philipsen rekende in Hamme af met de Oostenrijker Valentin Hofer en thuisrijder Tibo Van Compernolle. Het Deense toptalent, dat al een profcontract getekend heeft voor 2025 bij Lidl-Trek, kwam uiteindelijk solo over de finish in de Flandriencross.

Als eerstejaars junior werd Philipsen in 2023 onder meer wereldkampioen op weg, Europees kampioen op de weg en Europees- én wereldkampioen op de mountainbike. Ook is hij weg- en tijdritkampioen van Denemarken. INEOS Grenadiers, Lidl-Trek, BORA-hansgrohe, UAE Emirates, Alpecin-Deceuninck en Jumbo-Visma waren geïnteresseerd in Philipsen, die uiteindelijk koos voor Lidl-Trek.