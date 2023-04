Topman Dstny ziet toekomst in Arnaud De Lie: “Als hij geen kopman wordt, verhuis ik”

De oprichter en topman van Dstny, Daan De Wever, heeft veel vertrouwen uitgesproken in Lotto Dstny-sprinter Arnaud De Lie. In een interview met Het Laatste Nieuws laat hij weten dat hij de jonge kopman volgend seizoen al in de Tour de France wil zien. “Je moet ze soms eens durven smijten”, vindt hij.

“Ik wil dat Arnaud bij ons een topklassieker kan winnen”, aldus De Wever. “Zijn verlenging is de prioriteit nummer één van CEO Stephane Heulot. Als je een van de grootste Belgische talenten hebt, moet je er alles voor doen om die aan boord te houden en er goed mee omspringen: dus ook kletsen geven wanneer het niet goed is. We applaudisseren niet voor de zevende plaats.”

De Dstny-baas vindt het belangrijk dat De Lie het uithangbord van het team blijft. “Als Arnaud met iets zit, mag hij mij altijd bellen. Voor zo’n mannen ga ik door het vuur. Ik wil hem volgend jaar zien debuteren in de Tour. Je moet ze soms eens durven smijten. That’s the risk you take”, vindt hij.

‘Als we geen rit winnen in de Tour, rijden we eigenlijk een kloteseizoen’

Met die andere kopman, Caleb Ewan, is De Wever minder blij. “Van Ewan verwacht ik veel meer, terwijl zijn conditie nochtans prima was”, geeft hij aan. “Als ik als buitenstaander naar Ewan kijk, heeft hij na al die valpartijen precies schrik in massasprints. De vraag is: kan hij die klik nog maken?”

De Tour de France is volgens de Dstny-topman van groot belang. “Als we geen rit winnen in de Tour, is dat voor ons dikke tegenslag en rijden we eigenlijk een kloteseizoen. De Tour is goed voor vijftig procent van alle media-aandacht. In België en Nederland beginnen de mensen Dstny te kennen, maar onze prioriteit is Europese naambekendheid.”

“Wij zijn ook actief in Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Op de Italiaanse markt zitten we niet”, voegt hij eraan toe. “Dat we de Giro skippen, is geen drama. Had ik dat gewild, had de ploeg daar wel gereden.”

‘Dit is pure business’

Dstny is sinds dit jaar officieel verbonden als co-sponsor aan de Belgische ploeg, die afgelopen seizoen degradeerde uit de WorldTour en nu op een ProTeam-licentie rijdt. Het contract loopt tot en met 2026. “Twee jaar plus twee jaar. Vanaf 2025 gaat ons sponsorbedrag nog omhoog. We zijn een commercieel bedrijf. Dit mag geen emotioneel verhaal worden, dan ben je fout aan het handelen. Dit is pure business”, vindt De Wever.

Volgens hem betaalt zijn bedrijf tussen de vijf en zeven miljoen euro per jaar voor de sponsoring. Toch denkt De Wever na over de toekomst en de status van Lotto Dstny. “Mijn bedenking nu: is dit project niet te Belgisch georiënteerd? We hebben nood aan een internationale topper. Dat moet De Lie worden. Als hij geen kopman wordt, verhuis ik.”