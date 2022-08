Topfavoriet Rafael Reis opent Volta a Portugal met zege in proloog

De proloog van de Volta a Portugal is gewonnen door Rafael Reis. De 30-jarige Portugees van Glassdrive Q8 Anicolor bleek in Lissabon, over een afstand van 5,4 kilometer, negen seconden sneller dan zijn Uruguayaanse ploeggenoot Mauricio Moreira. De Brit Oliver Rees (Trinity Racing) eindigde als derde.

De Volta a Portugal kan qua lengte en populariteit niet wedijveren met de grote rondes, maar qua spektakel hoeft de Grandíssima vaak niet onder te doen voor de Giro, Vuelta of Tour. De straffe stoten van het geschorste W52/FC Porto zullen deze editie uitblijven, maar de organisatie heeft alsnog niet te klagen over het deelnemersveld. De deelnemers kregen op de openingsdag naar goede gewoonte een biljartvlakke proloog van 5,4 kilometer voorgeschoteld, dit keer in de straten van hoofdstad Lissabon. De uitgetekende route was dus op maat van de proloogspecialisten.

Een van deze specialisten was Rafael Reis, die vooraf werd aangemerkt als de torenhoge favoriet voor de dagzege. De 30-jarige renner is namelijk de regerende Portugese kampioen tegen de klok en was vorig jaar in zijn thuisronde ook al de beste in de 5,4 kilometer lange proloog door de straten van Lissabon. Toen was hij zijn ploeggenoot Mauricio Moreira elf seconden te snel af en ook dit jaar werd de orde gerespecteerd: Reis won, voor Moreira. Dit keer was het verschil ‘slechts’ negen seconden.

Moreira deed in de schaduw van ritwinnaar Reis wel uitstekende zaken met het oog op een eventuele eindzege. De 27-jarige renner uit Uruguay was vorig jaar al tweede in de Volta a Portugal, achter Amaro Antunes, maar hoeft dit keer niet af te rekenen met de mannen van W52/FC Porto. Met Joey Rosskopf en Juan José Lobato eindigden er overigens nog twee bekende namen in de top-10 van de proloog.