zaterdag 20 januari 2024 om 09:36

Topdokter Toon Claes, de redder van Wout van Aert, stopt: “Ik heb atleten geholpen hun verhaal te schrijven”

De Belgische dokter Toon Claes is één van de bekendste dokters in het wielerpeloton. Onder andere Wout van Aert, Cadel Evans en Remco Evenepoel behoorden tot zijn patiëntenlijst. Na een lange carrière houdt de 68-jarige Claes het voor gezien. “Mensen helpen hun droom te verwezenlijken is altijd mijn doel geweest”, aldus Toon Claes in gesprek met Het Nieuwsblad.

Op 1 januari van dit jaar kwam er een einde aan een carrière van meer dan dertig jaar van de bekende sportchirurg Toon Claes. Van motorsport tot rallysport, Claes behandelde een breed scala aan atleten. Ook in het wielerpeloton was hij een bekende naam. De eerste wielrenner die hij aan de knie opereerde, was Gino Van Hooydonck, de vader van Nathan. De rest is geschiedenis. Carrière van Van Aert op het spel

Één van de ingrepen met de grootste impact van Claes was de operatie van Wout van Aert. De klasbak uit Herentals kwam bij de topdokter na zijn verschrikkelijke val in de tijdrit van de Tour van 2019. Het was Claes die de carrière van Van Aert redde. “Enkele dagen na zijn val kwam hij bij mij terecht. Ik zag direct dat we moest ingrijpen of Wout zou zijn hele leven mank lopen.”