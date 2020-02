Toon Aerts sprint naar zege in Leuven, Van der Haar derde zaterdag 22 februari 2020 om 16:01

Toon Aerts heeft de Rectavit GP Leuven op zijn naam geschreven. De renner van Telenet Baloise won na een cross over negen rondes de sprint van Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar.

Iserbyt valt

Thijs Aerts kende een goede start en dook als eerste het veld in. Eli Iserbyt had minder geluk. Zijn cross was na een val in de eerste bocht al voorbij. Ook ploeggenoot Laurens Sweeck kende een ongelukkige start.

De jongste van de gebroeders Aerts nam in de openingsfase het initiatief, met David van der Poel, Toon Aerts en Niels Vandeputte in de achtervolging.

Grote groep

Thijs Aerts begon als koploper aan de tweede ronde, terwijl achter hem de achtervolgende groep steeds groter werd. Op initiatief van Michael Vanthourenhout slonk zijn voorsprong echter zienderogen. Vanthourenhout, Vandeputte, Toon Aerts en Lars van der Haar slaagden er dan ook in om aan te sluiten. Toon Aerts en Michael Vanthourenhout poogden in de derde ronde om de kopgroep uit te dunnen, maar steeds slaagden de achtervolgers erin om terug te komen.

Telenet Baloise in overtal

Kort erna wisten Vanthourenhout en Toon Aerts zich los te maken van de rest. In de zesde ronde wist Van der Haar aan te sluiten, waarna hij brutaal de kop nam. In de voorlaatste ronde moest hij even afhaken. Nadat Van der Haar zich terug wist te knokken, gingen de drie gezamenlijk de slotronde in.

In een spannende slotfase voerde Vanthourenhout het tempo op, maar hij slaagde er niet in om Toon Aerts te lossen. Van der Haar sloot wederom aan, waardoor de drie mochten sprinten om de zege.

Zowel Van der Haar als Aerts schoten uit hun klikpedaal, maar het was Aerts die met een halve fietslengte voorsprong als eerste de finish passeerde. Vanthourenhout moest genoegen nemen met een tweede plek. Belofte Niels Vandeputte verzekerde zich knap van de vierde plaats.

Het was voor Aerts zijn vierde zege van het seizoen. Eerder won hij in Boom, Zonhoven en Ronse.

Rectavit GP Leuven

Uitslag Heren

1. Toon Aerts (Telenet Baloise Lions)

2. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Lars van der Haar (Telenet Baloise Lions)

4. Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix)

5. Thijs Aerts (Telenet Baloise Lions)

6. David van der Poel (Alpecin-Fenix)

7. Jim Aernouts (Telenet Baloise Lions)

8. Vincent Baestaens (Group Hens – Maes Containers)

9. Daan Soete (Pauwels Sauzen-Bingoal)

10. Corné van Kessel (Tormans CX Team)