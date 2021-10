Toon Aerts: “Podium is nooit slecht, maar na een finale als vandaag wringt een derde plaats”

Toon Aerts kon voor een deel leven met zijn derde plaats in de Wereldbeker van Overijse. Dat zei de 28-jarige crosser van Baloise Trek Lions na de wedstrijd in het flashinterview.

“In het verleden heb ik geleerd dat je met podiumplaatsen positief moet omgaan, dus een podium is nooit slecht. Maar als je in een finale als vandaag komt, je in de laatste ronde nog een aanval plaatst en dán derde wordt, dan wringt dat wel een beetje”, gaf Aerts na de wedstrijd toe. “We moeten dit analyseren en kijken wat we hiervan kunnen leren.”

De Baloise Trek Lions-renner was vooral blij met zijn loopstroken. “Het lopen ging echt wel goed. Maar toen ik even weg was, probeerde ik te lang te blijven fietsen. Ik raakte niet goed vooruit omdat mijn achterwiel serieus doorslipte en toen ik achterom keek, waren de anderen terug op mijn wiel gekomen.”

Uiteindelijk probeerde Aerts in de laatste ronde Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout nog los te rijden, maar beide mannen wilden niet kraken. “Sven (zijn ploegleider Sven Nys, red.) riep me toe om op tijd aan te vallen. Ik weet niet wat wél het juiste moment was, maar het was misschien niet het juiste moment toen ik ging.”