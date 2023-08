Toon Aerts mist EK en WK, maar kan in Sint-Niklaas rentree maken in het veld

Toon Aerts mag wegens een dopingovertreding niet crossen tot en met 16 februari 2024. Dat houdt in dat hij aanstaand veldritseizoen zo goed als alle veldritten, waaronder het EK en WK, zal missen. Er resten na 16 februari 2024 namelijk nog maar drie crossen op de kalender.

De Waaslandcross in Sint-Niklaas, die 17 februari 2024 op het menu staat, is de eerste veldrit waar Aerts weer zou mogen deelnemen. Een dag later kan de Belgische veldrijder ook starten in Brussel. Een week later volgt de derde en laatste cross dit Aerts nog zou kunnen rijden, de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle.

