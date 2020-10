Toon Aerts mag juichen in zijn geliefkoosd Kruibeke, Thibau Nys vijfde zaterdag 3 oktober 2020 om 18:30

Toon Aerts heeft de Polderscross in Kruibeke op zijn naam geschreven. De man uit Rijkevorsel rekende af met Belgisch kampioen Laurens Sweeck in de slotronde. Eli Iserbyt eigende zich de derde plaats toe.

De Polderscross in Kruibeke staat de meeste renners vooral in het geheugen gegrift dankzij het epische duel tussen Wout van Aert en Toon Aerts op het Belgisch kampioenschap van twee jaar geleden. Een loodzware omloop was het daar, maar niet gemakkelijk om af te sluiten voor publiek. Daarom moesten de organisatoren uitwijken naar een andere site, waar de kleigrond blijft de grote lastigheid blijft.

Drietal kleurt de cross

Toon Aerts kwam vorige week in Lokeren te laat om een sterke Iserbyt nog te remonteren, en dus was de voormalige Europese kampioen er vandaag extra op gebrand om goed uit de startblokken te komen. Aerts hield woord en sprintte het snelst richting de openingsbocht. Maar het was wel Belgisch kampioen Laurens Sweeck die vervolgens de koers in handen nam.

Dit zwaardere werk is niet het geliefkoosde terrein van zandspecialist Sweeck, maar de Belgische kampioen oversteeg zichzelf met een razendsnelle openingronde. Aerts liet zich meeglijden. Even leek Sweeck daarmee ploegmaat Eli Iserbyt schaakmat te zetten. Maar Iserbyt toonde zich wederom een vat vol explosiviteit en sprintte zich razendsnel naar het leidersduo.

Dit drietal zou uiteindelijk ook het wedstrijdbeeld bepalen. Iserbyt, Sweeck en Aerts lieten het niet na om elkaar te bestoken. Eerst waren het de pionnen van Pauwels Sauzen-Bingoal die Aerts trachtten te verrassen, maar in de finale was Toon Aerts toch de constante.

Aerts soleert in slotkwartier

Iserbyt schakelde op een kwartier van het einde zichzelf uit met een stuurfout. De Bavikhovenaar geraakte niet boven in een van de putten en verloor daarmee zo veel tijd dat hij niet meer in het verhaal zou voorkomen. Aerts had dat gezien en schakelde een versnelling hoger. Te hoog voor Sweeck, zo bleek. Want ook hij moest Aerts even laten gaan.

De Belgische kampioen werd echter niet helemaal naar huis gereden. Constant bleef hij hangen op amper vijf à tien seconden, waardoor Aerts de concentratie niet mocht verliezen. Maar Aerts weerstond aan de druk en gunde Telenet-Baloise Lions na Lucinda Brand bij de vrouwen het tweede succes van de dag.

Ethias Cross 2020-2021

Uitslag manche 2: Polderscross Kruibeke

1. Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions)

2. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Lars van der Haar (Telenet-Baloise Lions)

5. Thibau Nys (Telenet-Baloise Lions)

6. Corné van Kessel (Tormans CX Team)

7. Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix)

8. Thijs Aerts (Telenet-Baloise Lions)

9. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal)

10. Vincent Baestaens (Hens-Maes Containers)