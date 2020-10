Lucinda Brand remonteert in extremis Yara Kastelijn in de Polderscross zaterdag 3 oktober 2020 om 17:02

Lucinda Brand heeft de Polderscross in Kruibeke op haar naam geschreven. De voormalige Nederlandse kampioene remonteerde haar landgenote Yara Kastelijn pas in de laatste halve ronde. Denise Betsema maakte het podium compleet.

Cant opent, Kastelijn maakt het gat

We kregen in de openingsfase nog eens een glimp van het talent van drievoudig wereldkampioene Sanne Cant te zien. De Lilse rijdt tegenwoordig rond in de Belgische kampioenstrui en perste er een rappe openingsronde uit. Toen Cant in een van de modderputten niet boven geraakte, nam de Britse Anna Kay de scepter over. Maar ook de Britse was op technisch vlak zeker niet volmaakt.

Kay deed wel haar best, maar door de vele foutjes moest ze in ronde twee toch al Europese kampioene Yara Kastelijn naast haar dulden. Kastelijn was minder snel vertrokken, maar reed in haar eigen tempo toch een sterke eerste wedstrijdhelft. Na een kwartier cross wist ze Anna Kay dan ook af te schudden.

Achter de rug van Kastelijn zakte vooral Cant, maar ook Kay steeds verder weg. De grote uitdaagsters voor Kastelijn moesten dan maar Lucinda Brand en Denise Betsema worden. Dankzij een snelle ronde kwam met name Brand tot op acht seconden van leidster Kastelijn, Betsema bleef ter plaatse trappelen.

Motor van Brand slaat alsnog aan

In de voorlaatste ronde zou Brand een vervolgstuk aan haar inspanning moeten breien, maar bij het ingaan van de slotronde kwam ze op negen seconden van Kastelijn door. Game over, zou je denken, maar Brand had toch nog een razend snelle slotronde in de benen. Dat zette Kastelijn zichtbaar onder druk. Tot twee keer toe een knieval kostte haar enorm veel tijd. En toen ze in de materiaalpost ook niet meteen haar klikpedalen vond, maakte Brand de aansluiting.

In de laatste loopstroken bleek het vaatje leeg bij Kastelijn. De kopvrouw van Telenet-Baloise Lions haaste zich naar de leidersplaats en liep al bij al nog gemakkelijk weg van de Europese kampioene in de laatste halve ronde. Een sterke inhaalcross werd dus alsnog beloond.

Ethias Cross 2020-2021

Uitslag manche 2: Polderscross Kruibeke

1. Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions)

2. Yara Kastelijn (Credishop-Fristads)

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Aniek van Alphen (Credishop-Fristads)

5. Manon Bakker (Credishop-Fristads)

6. Anna Kay (Starcasino Team)

7. Sanne Cant (IKO-Crelan)

8. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal)

9. Ellen van Loy (Telenet-Baloise Lions)

10. Marion Norbert-Riberolle (Experza-Footlogix)