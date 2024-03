donderdag 7 maart 2024 om 18:04

Toon Aerts mag alweer trainen na probleemloze operatie: “Toch wacht ik nog even”

Toon Aerts hoeft niet al te lang te herstellen van zijn neusoperatie van afgelopen maandag. Aankomende zaterdag hervat hij de training alweer. “Dan heb ik twee weken niks gedaan. Dat is perfect”, zegt de crosser van Deschacht-Hens-Maes in gesprek met Sporza.

Aerts heeft op dit moment geen pijnklachten aan zijn neus. “Door mijn verstopte sinussen en hoofdpijn is het wel nog wat opletten”, aldus Aerts, die ten val kwam in de Sluitingsprijs Oostmalle (25 februari) en daarbij zijn neus brak. De cross in Oostmalle was zijn derde wedstrijd sinds het aflopen van zijn dopingschorsing. Bij zijn comeback werd hij vierde in de Exact Cross Sint-Niklaas, een dag later eindigde hij eveneens als vierde in de X2O Trofee Brussel.

De operatie van afgelopen maandag verliep vlekkeloos, vertelt Aerts. “Ik ben maar een kwartiertje in slaap geweest. Ik heb het gevoel dat ik verkouden ben, maar dat is door het bloed in mijn sinussen”, aldus de veldrijder. “Ik zou eigenlijk al op de fiets mogen zitten, want ik heb geen pijn. Toch wacht ik nog even, want door de verstopte sinussen en hoofdpijn is het nog opletten.”

Gravelen

In gesprek met WielerFlits liet Aerts, kort voor zijn comeback, weten dat hij dit voorjaar enkele wegwedstrijden mee wil pakken. Het oorspronkelijke plan was dat hij op 10 maart mee zou doen aan de GP Vermarc, maar deze wegwedstrijd zal nog te vroeg komen. De Belg heeft echter nog genoeg tijd om zich voor te bereiden op het BK Gravel (1 mei). “Ik zal een aantal gravelwedstrijden rijden vanaf eind april en die krijgen dan echt prioriteit”, vertelde Aerts in het genoemde interview.