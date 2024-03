maandag 4 maart 2024 om 12:44

Toon Aerts onder het mes na neusbreuk: crosser wacht ‘korte herstelperiode’

Toon Aerts wordt vandaag geopereerd aan zijn neus. Dat meldt zijn ploeg Deschacht-Hens-Maes. De crosser ging in de Sluitingprijs Oostmalle (25 februari) hard onderuit en brak daarbij zijn neus.

“Na zijn ongelukkige val in Oostmalle met een vastgestelde neusfractuur, zal Toon vandaag een kleine operatieve ingreep ondergaan om zijn neus recht te zetten”, schrijft Deschacht-Hens-Maes op sociale media. “Een korte herstelperiode staat hem te wachten, waarna hij de training zal hervatten in voorbereiding op zijn verdere zomercampagne. We wensen Toon een spoedig herstel toe!”

Voor Aerts was de Sluitingsprijs Oostmalle zijn derde wedstrijd sinds het afgelopen van zijn dopingschorsing. Bij zijn comeback werd hij vierde in de Exact Cross Sint-Niklaas, een dag later eindigde hij eveneens als vierde in de X2O Trofee Brussel.