Toon Aerts loopt bij schorsing 20.000 euro aan prijzengeld mis

Toon Aerts, die bij een dopingcontrole op 19 januari positief testte op het verboden Letrozole Metabolite, bracht donderdag naar buiten dat de UCI hem een voorstel heeft gedaan voor een tweejarige schorsing. Dat kan ook directe financiële gevolgen hebben voor de veldrijder. De Belg won vorig jaar de X2O Badkamertrofee en het bijbehorende prijzengeld, maar het is nu nog maar de vraag of hij alles uitbetaald zal krijgen.

De eindzege in de X2O Badkamertrofee levert 30.000 euro op, maar de kans is reëel dat enkele resultaten van Aerts geschrapt zullen worden. De crossen in Lille en Brussel vonden namelijk plaats nadat de renner positief testte. Indien de daar door Aerts behaalde uitslagen worden omgezet in DNF’s, is hij niet de winnaar, maar de nummer drie van het regelmatigheidsklassement. Hij moet dan Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout – in die volgorde – voorlaten. Wat het prijzengeld betreft, zou dit betekenen dat Aerts recht heeft op 10.000 euro in plaats van 30.000 euro.

“Van zodra de UCI de straf officieel bevestigt, zullen we die resultaten (in Lille en Brussel, red.) moeten omzetten in een DNF, wat gelijkstaat aan een tijdstraf van vijf minuten”, legt Erwin Vervecken, namens organisator Golazo, uit in gesprek met Het Nieuwsblad. “Zelfs met twee DNF’s zou Toon nog derde worden in het eindklassement. Dat bedrag – 10.000 euro – hebben we hem al uitbetaald.”

“Michael Vanthourenhoud heeft zijn 10.000 euro voor zijn derde plaats ook al uitbetaald gekregen, Eli Iserbyt heeft 15.000 euro ontvangen voor zijn tweede plaats. Als straks officieel blijkt dat Toon geschorst wordt, dan zullen Eli en Michael respectievelijk 15.000 en 5.000 euro bijkrijgen”, aldus Vervecken.