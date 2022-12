Toon Aerts komt donderdagochtend met update over toekomst

Mogelijk is er licht aan het einde van de tunnel voor Toon Aerts. De crosser, die vanwege een positieve dopingtest op Letrozole Metabolite voorlopig geschorst is, komt donderdag om 10.00 uur met een persconferentie waarin hij een update geeft over zijn toekomst.

Aerts testte op 19 januari positief op het verboden Letrozole Metabolite. Dat is een product dat kan worden gebruikt om het testosteronniveau te verhogen en negatieve effecten van anabolengebruik kan maskeren, bij een dopingcontrole buiten competitie. Sinds zijn positieve test kwam hij niet meer in actie.

Volgens de verdediging van Aerts is de hoeveelheid gevonden Letrozole zodanig klein, dat er geen sprake is van bewust dopinggebruik. Dit was de belangrijkste conclusie na een haartest. Toen niet veel later ook een vervuild voedingssupplement werd gevonden, kon de verdediging haar conclusies trekken en optekenen in een rapport, dat werd ingeleverd bij de betrokken instanties.

Vorige week kwam al naar buiten dat de UCI op korte termijn met informatie zou komen over de schorsing van Aerts. De internationale wielerunie heeft zelf nog niets naar buiten gebracht. Donderdag om 10.00 uur zal Aerts in Merksplas ‘in het kader van zijn lopende procedure bij de UCI een volledige update geven’.

Mocht er vrijspaak volgen, dan kan de ploegloze Aerts direct weer in actie komen in deze drukke kerst- en nieuwjaarsperiode.