Toon Aerts kijkt uit naar cross in Gavere: “Ik hoop dat het nog wat gaat regenen”

Toon Aerts kende geen al te beste start in de Scheldecross van Antwerpen, maar de renner van Telenet-Baloise Lions wist na een goede slotfase toch nog als vierde over de streep te komen. “Ik ben wel tevreden over mijn koers”, reageert Aerts, die zin heeft in de Superprestigecross van Gavere.

“In principe was mijn start niet zo slecht, maar ik stond op iets te harde banden”, zo begint Aerts na de Scheldecross in Antwerpen. “Ik verloor hierdoor direct wat plaatsen. Ik moest van fiets wisselen en verloor zo weer wat posities. Het was vervolgens moeilijk om op te schuiven, maar op een gegeven moment viel het vooraan stil.”

Mathieu van der Poel

Aerts maakte gebruik van een moment van windstilte, na een kanonstart van de heroptredende Mathieu van der Poel. “Ik hoorde dat hij (Aerts doelt op Van der Poel, red.) in het begin weg was. Dat is wel straf, maar hij moest nog wat gas terugnemen en zo konden we met een aantal renners weer aansluiten. Dat maakt het allemaal wat menselijker.”

“Het is de klasse van Van der Poel die steeds komt bovendrijven. Dat is ook de reden dat hij hier wint. De vraag is alleen hoe goed hij nu daadwerkelijk is. Het is nog even afwachten wat de exacte waardeverhoudingen zijn. Het is ook niet zo dat hij er kilometers bovenuit steekt. Ik denk dat het spannend zal blijven”, aldus Aerts.

Superprestige

De renner van Telenet-Baloise Lions deed in de slotfase van de Scheldecross nog een gooi naar de derde plaats, maar moest zijn meerdere erkennen in de Brit Tom Pidcock. “Ik had natuurlijk liever op het podium gestaan, maar ik ben wel tevreden over mijn koers. De conditie is goed en zondag is het in Gavere nog meer op conditie crossen.”

Aerts kijkt uit naar de zware klimcross op het militaire domein van Gavere. “Het parcours past beter bij me en ik heb nog wel wat te verdedigen in de Superprestige. Ik heb er echt veel zin in. Ik hoop dat het nog wat gaat regenen”, zo besluit Aerts, die nu tweede staat in het klassement van de Superprestige. Het verschil met leider Eli Iserbyt is vijf punten.

Voorbeschouwing: Superprestige Gavere 2020