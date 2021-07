Tony Martin terug op de fiets na opgave in de Tour

Vier dagen na zijn opgave in de Tour de France traint Tony Martin weer buiten. De Duitse renner van Jumbo-Visma ondervindt nog steeds last van de gevolgen van zijn val in de etappe over de Mont Ventoux, maar kan wel weer fietsen.

Vroeg in de elfde etappe kwam Martin hard ten val, waarbij hij in een greppel langs de kant van de weg terechtkwam. De Duitser kon niet verder en moest in een ambulance de Tour verlaten. Bij zijn valpartij bleek hij niets te hebben gebroken, wel moesten de wonden aan zijn lip, elleboog, knie en schouder worden gehecht.

Inmiddels traint hij weer buiten. “Blij om terug op de fiets te zijn”, laat Martin weten via zijn social media. Op de foto bij het bericht is te zien dat zijn elleboog en knie nog in het verband zitten. Aan zijn gezicht heeft hij nog enkele verwondingen. “Ik heb nog steeds wat pijn, maar rustig trainen is weer mogelijk. Het seizoen is nog niet voorbij.”