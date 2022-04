Tony Martin krijgt geveilde olympische medaille meteen terug

De zilveren olympische medaille van Tony Martin is geveild voor 35.000 euro. De voormalig beroepsrenner van onder andere Team Jumbo-Visma werd aangegrepen door de oorlog in Oekraïne en stelde daarom zijn zilveren medaille van de Spelen van 2012 beschikbaar voor een veiling. De koper besloot de medaille overigens direct terug te geven aan Martin.

Op social media vroeg Martin vorige maand aandacht voor de veiling. “Elke dag zie ik de verschrikkelijke beelden van Oekraïne op televisie en het voelt zo verkeerd om op de bank te zitten en deze situatie te accepteren. Ik betuig mijn diepste respect aan iedereen die de mensen helpt die het meest beschermd moeten worden: de Oekraïense kinderen en hun families. Ik wil ook mijn steentje bijdragen en helpen.”

Daarom besloot Martin om zijn medaille die hij verdiende voor zijn tweede plaats in de tijdrit op de Spelen van 2012 in Londen, te doneren om geld in te zamelen voor het hulpprogramma Oekraïne van de stichting RTL – Wir helfen Kindern. Deze stichting biedt hulp aan kinderen in nood en nu specifiek in Oekraïne.

Het Duitse bedrijf Fitline won de veiling met een bod van 31.000 euro en besloot het bedrag naar boven af te ronden naar 35.000 euro, maar gaf de medaille ook direct weer terug aan Martin. “We hebben het grootste respect voor Tony’s inzet voor de kinderen in Oekraïne”, aldus manager Torsten Weber in gesprek met Bild. “Het was voor ons vanzelfsprekend dat we de medaille zouden teruggeven, want die hoort bij Tony thuis.”