Tony Martin veilt zijn olympische medaille uit 2012 voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne grijpt ook Tony Martin aan. De voormalig beroepsrenner van onder andere Team Jumbo-Visma wil zijn steentje bijdragen en stelt daarom zijn zilveren olympische medaille van de Spelen van 2012 beschikbaar voor een veiling, om zo geld in te zamelen voor kinderen in nood in Oekraïne.

Op social media vraagt hij aandacht voor de veiling. “Elke dag zie ik de verschrikkelijke beelden van Oekraïne op televisie en het voelt zo verkeerd om op de bank te zitten en deze situatie te accepteren! Ik betuig mijn diepste respect aan iedereen die de mensen helpt die het meest beschermd moeten worden: de Oekraïense kinderen en hun families. Ik wil ook mijn steentje bijdragen en helpen.”

Daarom besloot Martin om zijn medaille die hij verdiende voor zijn tweede plaats in de tijdrit op de Spelen van 2012 in Londen, te doneren om geld in te zamelen voor het hulpprogramma Oekraïne van de stichting RTL – Wir helfen Kindern. “Het is niet makkelijk om afstand te doen van de grootste trofee die ik in mijn carrière kon winnen, maar gezien het feit dat miljoenen mensen bijna alles hebben verloren, is het iets wat ik echt wil doen!”

De veiling is zaterdag begonnen en inmiddels staat het hoogste bod op bijna 10 duizend euro. De actie eindigt op zaterdag 9 april. “Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de mensen van Oekraïne snel hun vrede en vrijheid terugkrijgen!”, aldus Martin.

