Tony Martin beëindigt loopbaan met wereldtitel: “Het mooiste einde”

Tony Martin heeft zijn laatste wedstrijd als profwielrenner opgeluisterd met een wereldtitel. De 36-jarige tijdritspecialist wist op het WK Mixed Relay met de Duitse ploeg goud te veroveren in Brugge door Nederland te verslaan. “Dit is het mooiste einde”, glundert Martin.

“Dit is een droom voor mij”, aldus de viervoudig wereldkampioen tijdrijden die na deze wedstrijd een punt achter zijn carrière zet. “Ik ben de ploeg heel dankbaar, en dan vooral de vrouwen. Zij hebben het verschil gemaakt vandaag. Ik heb genoten van deze week met de ploeg. We hoopten op het goud, maar nu dat is uitgekomen gaan we er een feestje van maken.”

Veel plannen voor na vandaag heeft Martin nog niet. “Eerst gaan we het goed vieren. Morgen ga ik naar huis, maar ik heb nog geen grote plannen.gemaakt. Eerst ga ik op vakantie met mijn familie en dan zien we wel. De beslissing om te stoppen is pas kort geleden genomen. Ik voel hij relaxed en dan zien we wel”, zegt Der Panzerwagen.

Ook Lisa Klein werd bij de microfoon gehaald voor het flashinterview. “Deze titel betekent heel veel voor ons. Het deed heel veel pijn”, lacht ze. “We gingen allemaal over onze limiet, maar het is geweldig om deel van uit te maken van deze ploeg. Ik heb ervan genoten. Ik wil Tony ook feliciteren met zijn laatste wedstrijd. Het was voor ons een eer om met hem te strijden om de wereldtitel.”