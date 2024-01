woensdag 31 januari 2024 om 19:04

Tonelli kan lachen na ritzege en foute afslag in Ronde van Valencia: “Wist dat we genoeg voorsprong hadden”

Alessandro Tonelli als ritwinnaar en eerste leider in de Ronde van Valencia. Wie daar vooraf op had ingezet bij de gokkantoren, zal nu rijk zijn. Zelf kon de Italiaan van VF Group-Bardiani CSF-Faizanè na afloop lachen, ondanks dat hij samen met ploeggenoot Manuele Tarozzi bijna verkeerd reed op een rotonde. “Ik wist dat we genoeg voorsprong hadden”, vertelde Tonelli na afloop.

“In de finale wist ik dat we twee minuten voorsprong hadden, dus toen we de verkeerde afslag namen, wist ik dat er marge was”, aldus de 31-jarige coureur, die samen met Tarozzi was weggereden uit een kopgroep van zeven. “Dit was een echte ploegoverwinning. Met Manuele en het team hebben we een prachtige zege behaald.”

De ontsnapping met ook Alex Molenaar en Jetse Bol kreeg veel voorsprong, merkten ook de Italianen. “Toen het gat negen minuten werd, kregen we door dat het echt mogelijk was. Ik sprak met Manuele, waarna hij als eerste aanviel. Ik ben hem gevolgd, en daarna zette ik een goed tempo op de klim dat we allebei goed aankonden”, stelt Tonelli.

“Ik was wel sterker en besloot op Manuele te wachten. Op dat moment vertelde hij dat ik mocht winnen”, legt hij uit. “Dit is een heel belangrijke overwinning, omdat de Ronde van Valencia een erg prestigieuze wedstrijd is.”