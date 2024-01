woensdag 31 januari 2024 om 16:40

Foutje, moet kunnen: in jacht op ritzege rijden Tonelli en Tarozzi verkeerd op laatste rotonde

Niets stond een overwinning voor VF Group-Bardiani CSF-Faizanè nog in de weg in de openingsrit van de Ronde van Valencia, met Manuele Tarozzi en Alessandro Tonelli ruim een minuut voor de rest uit. Toch maakten de Italianen het nog spannend, door in de laatste kilometer een verkeerde afslag te nemen op een rotonde.

Tarozzi en Tonelli waren in de eerste etappe naar Castellón weggereden uit een kopgroep van zeven. Met een voorsprong van een minuut op eerste achtervolger Alex Molenaar en ruim anderhalve minuut op het peloton begonnen zij aan de vlakke finale. Wat kon er toen nog misgaan? Nou, dit.

Op een rotonde in de laatste kilometer nam Tonelli zonder te kijken de verkeerde afslag. Daarbij belandde hij, ondanks aanwijzingen vanaf de kant, in het rood-witte afzetlint. Tarozzi moest hard in de remmen en kon snel door, waarna even later ook Tonelli kwam aansluiten. Hun voorsprong was groot genoeg, want beiden konden ze erom lachen, waarna Tonelli de overwinning kreeg.