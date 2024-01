woensdag 31 januari 2024 om 16:21

Duo van VF Group-Bardiani verrast met een-tweetje in Ronde van Valencia, Alex Molenaar knap vierde

Alessandro Tonelli is de verrassende eerste leider van de Ronde van Valencia. De Italiaan van VF Group-Bardiani CSF-Faizanè won woensdag de 167 kilometer lange openingsetappe naar Castellón vanuit de vroege vlucht, nadat hij samen met ploeggenoot Manuele Tarozzi overbleef na de zwaarste beklimming van de dag. De Nederlander Alex Molenaar zat, net als Jetse Bol, mee in de vlucht van de dag en werd uiteindelijk vierde.

De renners kregen op de openingsdag drie beklimmingen voor de wielen geschoven, waaronder de Desierto de Las Palmas (7,7 km aan 5%) met de top van de beklimming op goed vijftien kilometer van de streep. Eerder op de dag lagen ook al La Bandereta en de Coll de la Basa op de route.

Bol en Molenaar in de ontsnapping

De vlucht van de dag werd gekleurd door twee Nederlanders, namelijk Alex Molenaar (Illes Balears Arabay) en Jetse Bol (Burgos-BH). Zij kregen bijval van Gorka Sorarrain (Caja Rural-Seguros RGA), Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma), Manuele Tarozzi, Alessandro Tonelli (beiden VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) en Francisco Muñoz (Polti-Kometa). Verrassend genoeg kregen zij meer dan negen minuten voorsprong van het peloton.

Dat was halverwege de etappe ook nog het geval, waardoor alle alarmbellen afgingen in het peloton. Onder meer Euskaltel-Euskadi, Bahrain Victorious, UAE Emirates en BORA-hansgrohe zetten een mannetje mee op kop om de voorsprong te laten slinken. Dat lukte aardig, want 30 kilometer voor de finish was het verschil nog maar drie minuten.

Italiaanse duo-aanval in de kopgroep

Vlak voor de voet van de Desierto de Las Palmas koos het duo van VF Group-Bardiani CSF-Faizanè voor de aanval in de kopgroep. Sorarrain kon nog even mee, maar moest Tarozzi en Tonelli uiteindelijk toch laten gaan. Voor Molenaar en Bol ging het ook te hard, al ging Molenaar nog wel in zijn eentje op jacht naar het Italiaanse duo, maar dat was op ongeveer een halve minuut op de top.

Het flink uitgedunde peloton, waar onder meer Jonathan Milan knap standhield, had ook de grootste moeite om het gat dicht te rijden. Op de top van de Desierto de Las Palmas was het verschil nog twee minuten, waardoor Tarozzi en Tonelli voorzichtig mochten dromen van de ritzege met nog 17 dalende en vlakke kilometers richting Castellón.

Poging van Mohoric strandt

De afdaling van de Desierto de Las Palmas was voor meesterdaler Matej Mohoric het startsein om ten aanval te trekken. De Sloveen smeet zich naar beneden en raapte Bol en enkele andere achtergebleven vluchters op. Alleen Tarozzi, Tonelli en Molenaar reden op dat moment nog voor hem uit. Het peloton zat echter ook niet stil, want UAE Emirates wilde Mohoric niet te veel voorsprong geven en grepen hem in de kraag.

Dat gebeurde allemaal op ruim anderhalve minuut van het kopduo van VF Group-Bardiani CSF-Faizanè. Wat kon er nog misgaan voor Tarozzi en Tonelli? Nou, een verkeerde afslag op een rotonde. Ze werden de verkeerde kant opgestuurd en belandden in het afzetlint. Ze konden er op tijd uitkomen, waarna ze samen aan de finish kwamen. Tonelli kreeg uiteindelijk de zege cadeau van Tarozzi.

Molenaar strandde uiteindelijk op de vierde plaats, omdat Oier Lazkano nog een sprong maakte vanuit het peloton en in extremis voorbij de Nederlander ging. Acht seconden later won Jonathan Milan de sprint om de vijfde plaats, voor Michael Matthews en de teruggepakte Mohoric.