zondag 11 februari 2024 om 16:46

Tom Van Asbroeck klopt Bennett en Pedersen in slotrit Tour de la Provence, Deen is wel eindwinnaar

Geen vier op vier voor Mads Pedersen in de Tour de la Provence. De Deen deed in de slotrit wel een gooi naar een nieuwe overwinning, maar werd in een licht oplopende sprint geklopt door Tom Van Asbroeck. Pedersen mocht na afloop wel het podium op, als eindwinnaar van de Franse ronde.

Na een proloog en twee ‘gewone’ etappes, waren we vandaag alweer toe aan de slotrit van de Tour de la Provence. De afsluitende etappe van deze Franse rittenkoers begon in Rognac en eindigde 183 kilometer verderop in Arles, waar de beroemde kunstschilder Vincent van Gogh de meest productieve fase uit zijn turbulente leven kende. Echt spannend zou het waarschijnlijk niet meer worden voor de eindzege, aangezien de overwegend vlakke rit uitnodigde tot een sprint.

Kopgroep van vijf

Bovendien waren we de voorbije dagen getuige van een ware onemanshow. Mads Pedersen was na drie dagen nog steeds ongeslagen in de Tour de la Provence en kreeg vandaag een uitgelezen mogelijkheid om er een vier op vier van te maken. De Deen moest zijn ploeggenoten van Lidl-Trek echter wel eerst aan het werk zetten, om een vroege vlucht in te rekenen. Thibaut Bernard (Bingoal WB), Fabien Grellier (TotalEnergies), Kenny Molly, Kévin Avoine (Van Rysel-Roubaix) en Kasper Saver (Philippe Wagner/Bazin) waren de namen.

Op een bepaald moment bedroeg de voorsprong van de vijf koplopers zo’n vijf minuten, maar de vlucht van Molly en co bleek niet meer dan een voetnoot in de geschiedenis van deze etappe. Zeker omdat het peloton nog voor het begin van de televisie-uitzending op de kant ging. Door de verraderlijke wind brak het peloton in meerdere stukken uiteen, en bleef er een eerste waaier van een 25-tal renners over.

Peloton gaat op de kant, Pedersen is bij de les

De grote slokop van de Tour de la Provence – Mads Pedersen – maakte uiteraard deel uit van de eerste groep, net als vier van zijn ploeggenoten van Lidl-Trek met Jakob Söderqvist, Tim Declercq, Otto Vergaerde en Alex Kirsch. Enkele andere belangrijke hoofdrolspelers van de eerste etappes lieten zich echter verrassen en waren zo op achtervolgen aangewezen. Een belangrijk slachtoffer: Ewen Costiou, de nummer drie in het voorlopige klassement.

Dat kregen ook de concurrerende teams door en dus viel het op geen enkel moment meer stil op weg naar Arles. Het verschil tussen de eerste waaier en die van Costiou liep al snel op, tot meer dan een minuut met nog goed veertig kilometer te gaan. De jonge Fransman zou ook niet meer terugkeren en kon zo een goed klassement op zijn buik schrijven. Door het hoge tempo werd er in de finale niet meer aangevallen, en dus konden we ons gaan opmaken voor een sprint.

Bennett versus Pedersen? Van Asbroeck heeft het laatste woord

Pedersen kreeg een uitgelezen kans om de Tour de la Provence ongeslagen te beëindigen, maar moest dan nog wel even zien af te rekenen met Sam Bennett. De gewezen Ierse topsprinter, die zijn carrière in dienst van Decathlon AG2R La Mondiale hoopt te herlanceren, wist het waaiergeweld ook te overleven en was op papier misschien wel de snelste renner in de eerste groep. Pedersen en Bennett speelden ook een voorname rol in de spurt, maar grepen beiden naast de overwinning.

Pedersen ging de sprint als eerste aan, maar werd vakkundig geremonteerd door Bennett. Die laatste leek even op weg naar zijn eerste zege van 2024, maar Bennett werd op zijn beurt dan weer voorbijgesneld door Tom Van Asbroeck. De 33-jarige Belg van Israel-Premier Tech kwam met veel snelheid vanuit de slipstream en rekende toch nog vrij eenvoudig af met Bennett. Het is voor Van Asbroeck zijn eerste zege in ruim vier(!) jaar tijd. Zijn vorige overwinning was Binche-Chimay-Binche 2019.

Eindwinst voor Pedersen

Axel Zingle kwam als derde over de streep, voor Hugo Hofstetter en Pedersen. Pedersen moest na drie overwinningen op rij nu dus genoegen nemen met een ereplaats, maar zal daar zeker niet om malen. De renner van Lidl-Trek is namelijk wel gewoon de eindwinnaar van de Tour de la Provence 2024. Zingle (2e) en de Spanjaard Raúl García Pierna (3e) flankeren hem op het eindpodium.