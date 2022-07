Tom Steels schreeuwt Fabio Jakobsen net op tijd binnen: “Het was heel nipt”

Video

Tom Steels, ploegleider bij Quick-Step-Alpha Vinyl, zag Fabio Jakobsen vechten tegen de tijdslimiet tijdens rit 17 van de Tour de France. De Nederlandse sprinter bereikte net op tijd te streep op de top van de slotklim. “Elke steile meter was horror, het was echt een gevecht met zichzelf voor Fabio.”

“Het was echt heel nipt ja. We hebben heel de dag door een zo hoog mogelijk tempo gereden voor Fabio. Net voor de laatste klim wisten we dat het echt heel nipt ging zijn, dus hebben we de moeilijke keuze gemaakt om renners weg te sturen. Fabio moest daardoor alleen naar boven rijden”, vertelde de oud-renner aan WielerFlits.

“We hebben hem echt naar boven gebruld vanuit de ploegleiderswagen. Voor Fabio was het echt een gevecht met zichzelf. Elke vlakke meter was een zege, elke steile meter was horror.”

Na de finish kwam ook Florian Sénéchal voor de camera van onder meer WielerFlits, de Fransman was zeer geëmotioneerd. “Fabio is iemand die heel dankbaar en positief is. De ploegmaten werken heel graag voor hem”, zei Steels daarover. “Morgen zal Fabio weer met een glimlach de dag beginnen en er weer helemaal voor gaan. “