Tom Steels over Yves Lampaert: “Ik kon hem op geen fout betrappen”

Yves Lampaert reed verrassend landgenoot Wout van Aert van de hotseat in de openingstijdrit van de Tour de France. Tom Steels, zijn ploegleider bij Quick-Step Alpha Vinyl, was onder de indruk van zijn renner.

“Hij heeft heel goed gereden”, stelde Steels vast in gesprek met Sporza. “Het was het vertrouwen zoeken in de eerste bochten, maar daarna was hij vertrokken. We wisten dat hij goed was, maar dit is wel het hoogste niveau. Technisch heeft hij perfect gereden.”

Het 13,2 kilometer lange parcours in hoofdstad Kopenhagen was ideaal voor Lampaert, vond zijn ploegleider. “Het is een afstand die hem ligt. Alles tussen de tien en vijftien kilometer is voor hem op het lijf geschreven. Ik kon hem niet op een fout betrappen, hij heeft super gereden.”

“Op het Belgisch kampioenschap was hij tweede achter Remco, die ook een wereldtopper is. Als je tegen Wout van Aert en consorten moet rijden, is het altijd kantje-boord. Het zou super zijn als hij het haalt, maar er moet nog een pak renners komen”, aldus Steels.