Tom Steels: “Jakobsen wil Parijs halen, maar dat moet wel op een deftige manier”

Fabio Jakobsen is na zijn valpartij in de vierde rit van de Tour de France nog altijd niet de oude. De Nederlander probeerde zich wel te mengen in het sprintgeweld in Moulins, maar kwam niet verder dan een zestiende plaats. “Het was een eerlijke sprint”, zei zijn ploegleider Tom Steels tegen de NOS.

“Ik denk dat hij de benen niet had om op te schuiven”, vervolgt de Belg over Jakobsen. “Die smak van een week geleden heeft toch nog wat meer schade aangericht. Dan geraak je moeilijk in het ritme, dan slaap je minder, dan worden die bergen wat moeilijk. Dan is het een en-en-en-verhaal. Plus dat je in de Tour zit, op een niveau waar ontzettend hard gereden wordt. Dan wordt het moeilijk.”

Heeft het voor Jakobsen nog nut om verder te rijden, nu er vooral nog veel bergetappes aankomen? “Ik denk dat we dat dag per dag moeten bekijken. We moeten gewoon zien of hij de bergen door kan komen op een deftige manier. Het is niet de bedoeling om elke dag als eerste gelost te worden en de ganse dag alleen te rijden, maar we moeten dat dag per dag bekijken. Fabio wil absoluut in Parijs geraken, maar we moeten dat op een deftige manier doen.”

Jakobsen heeft het momenteel mentaal moeilijker dan fysiek, denkt Steels. “Hij is hier gekomen met een goede conditie. In de eerste sprint heeft hij bewezen dat hij er klaar voor was. Het komt door die valpartij, die heeft natuurlijk veel tenietgedaan.”

Lees ook: Tour 2023: Vierde ritzege Jasper Philipsen na sprintduel met Dylan Groenewegen