Tour 2023: Vierde ritzege Jasper Philipsen na sprintduel met Dylan Groenewegen

De elfde etappe van de Tour de France 2023 is woensdag gewonnen door Jasper Philipsen. Na 180 kilometer tussen Clermont-Ferrand en Moulins was de Belgische kopman van Alpecin-Deceuninck voor de vierde keer deze Tour de snelste in een massasprint. Hij troefde Dylan Groenewegen en Phil Bauhaus af. De gele trui van Jonas Vingegaard kwam niet in gevaar.

De eerste aanval van de dag was meteen raak, kort na de start in Clermont-Ferrand. Het was Andrey Amador (EF Education-EasyPost) die gelijk versnelde en even later Daniel Oss (TotalEnergies) en Mathis Louvel (Arkéa-Samsic) met zich mee kreeg. De drie kregen een vrijgeleide van het peloton, waar meteen sprintersploegen Lotto Dstny, Alpecin-Deceuninck en Soudal Quick-Step zich op kop van het peloton meldden.

Omdat er wat zijwind stond, waren de klassementsploegen wel alert in de openingsfase. Zij zagen hoe Amador, Oss en Louvel een maximale voorsprong van 3.30 minuut kregen van de ploegen van de rappe mannen, waar inmiddels ook Dylan Groenewegen een mannetje op kop had gezet. Louvel mocht vooraan het eerste bergpunt pakken, terwijl Oss het tweede klimmetje van vierde categorie voor zijn rekening nam.

De voorsprong van de kopgroep werd relatief klein gehouden, namelijk rond de twee minuten. Bij de enige tussensprint van de dag, waar Jasper Philipsen met minimaal verschil Bryan Coquard klopte, liep dat nog wat verder terug. De drager van de groene trui liep daardoor nog wat verder uit op zijn concurrenten in het puntenklassement.

Peloton laat de koplopers zwemmen

Het tempo in het peloton bleef hoog, waardoor ruim 90 kilometer voor de meet de voorsprong van de drie koplopers terugliep tot onder de minuut. Amador, Oss en Louvel leken vrede te hebben met het einde van hun vlucht, maar het peloton wilde ze niet te vroeg in de kraag vatten. Daardoor schommelde het verschil lange tijd rond de halve minuut.

Louvel liet zich ruim 50 kilometer voor de meet vrijwillig inrekenen en niet veel later zette ook Amador zich recht. De ervaren Oss bleef daardoor het langst voor het razende peloton uit. De snelheid lag hoog door de wind die schuin van achteren kwam, waardoor ook waaiers niet uitgesloten waren en de klassementsploegen zich ook vooraan meldden.

De eenzame vluchter liep ondertussen weer uit naar een voorsprong van 45 seconden, terwijl het 30 kilometer voor de finish opeens ging regenen. Dat zorgde voor nog meer nervositeit. Uiteindelijk strandde het avontuur van Daniel Oss op 13 kilometer van de finish in Moulins, waarna het aan de diverse treintjes was. Onder meer Jumbo-Visma was bij de pinken, om gele trui Vingegaard uit de problemen gehouden.

Philipsen wint ook zonder lead-out Van der POel

De trein van Alpecin-Deceuninck moest het in Moulins doen zonder Mathieu van der Poel, die gisteren ziekjes was en nu rust kreeg in de finale. Maar die trein van Philipsen moest het opnemen tegen onder meer het duo Christophe Laporte-Wout van Aert. Caleb Ewan, Jordi Meeus, Mads Pedersen en Biniam Girmay meldden zich ook op de voorposten in de laatste kilometer.

Op 500 meter van de finish werd Dylan Groenewegen naar voren gebracht door Luka Mezgec, maar dat was te vroeg. De Nederlander schoof vervolgens mee in de trein van Uno-X en ging als eerste de sprint aan met Philipsen in zijn zog. De groenetruidrager had nog kracht over, ging op en over Groenewegen en voltooide zo zijn kwartet in deze Tour. De derde plaats was voor Phil Bauhaus.

Van Aert zat de hele sprint goed geplaatst, maar in de laatste honderden meters raakte hij ingesloten, waardoor hij als negende over de streep rolde. Jordi Meeus werd elfde, Cees Bol twaalfde en Fabio Jakobsen zestiende.