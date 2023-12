donderdag 28 december 2023 om 22:32

Tom Pidcock wringt zich naar tweede plaats in Diegem: “Was geïrriteerd door slechte zandpassages”

Video Voor Tom Pidcock was de tweede plek weggelegd in de Superprestige Diegem. Nadat hij op de derde rij van start ging, vond hij snel de aansluiting vooraan. Op de versnelling van Mathieu van der Poel halverwege de wedstrijd had Pidcock echter geen antwoord. “Het zou mooi zijn als ik nog wat kan strijden met Mathieu en Wout, maar Mathieu staat duidelijk een stapje hoger dit jaar”, zegt hij voor de camera van WielerFlits.

Met een schouder-aan-schouderactie wist Pidcock nog voorbij Eli Iserbyt te gaan in de strijd om plek twee. Het was een duel op het randje van het toelaatbare. “Het was mijn laatste kans voor de tweede plaats”, lachte hij nog in het flashinterview. “En Mathieu heeft op mij gewacht, dat was fijn. Hij was duidelijk de sterkste.”

In gesprek met onder meer WielerFlits gaf hij meer uitleg bij zijn cross in Diegem, waar vooral opviel hoe matig hij door het zand reed. “Ik probeerde rustig te blijven, maar was best geïrriteerd door mijn passages door het zand. Ik heb helemaal niet getraind in het zand, dus wat had ik dan kunnen verwachten? Maar ik moest wel tweede worden”, zei de Brit van INEOS Grenadiers.

‘Ik rijd beter dan gedacht’

“Ik voelde mij goed, maar in het zand verloor ik echt veel tijd. Om Mathieu te kunnen verslaan moet je echt sneller gaan rijden, maar ik weet niet of dat mogelijk gaat zijn”, twijfelt hij. Na vijf crossen voelt Pidcock zich wel weer thuis in de cross. “Ik rijd beter dan ik had gedacht. Mijn niveau is goed en het zou mooi zijn als ik wat kan strijden met Mathieu en Wout, maar Mathieu staat duidelijk een stapje hoger.”

Het duel met Iserbyt was spannend tot het einde, tot verrassing van Pidcock. “Eli was echt heel sterk. Ik voel dat hij in het zand een stuk beter is en ik hoorde dat hij een zandstrook in zijn tuin heeft aangelegd”, lacht hij voor onze camera.