donderdag 28 december 2023 om 21:40

Mathieu van der Poel houdt het 25 minuten spannend, maar is toch duidelijk de beste in Diegem

Mathieu van der Poel heeft ook zijn vijfde veldrit van deze winter gewonnen. In de Superprestige Diegem hield de wereldkampioen het drie rondes lang spannend door zich in een grote kopgroep terug te trekken, maar na 25 minuten trok hij ten aanval en was de vogel gevlogen. Er stond daarna duidelijk geen maat op Van der Poel. Pidcock verraste Iserbyt vlak voor de laatste trappen en werd zo tweede.

Alle ogen bij de mannen waren gefocust op Mathieu van der Poel en de vanaf de derde rij startende Tom Pidcock. De wereldkampioen koos ervoor om niet meteen al zijn duivels te ontbinden. Een grote groep werkte daardoor de eerste ronde af, waarbij ook Michael Vanthourenhout, Thibau Nys, Joris Nieuwenhuis, Eli Iserbyt en Pidcock in de buurt van Van der Poel bleven.

In de tweede ronde was het Tom Pidcock die een eerste serieuze demarrage plaatste, waarmee de kopgroep in scheuren brak. Alleen Iserbyt, Vanthourenhout, Nys en Van der Poel volgden, maar de verschillen waren klein en zo konden wat achtervolgers terugkeren. Het massaal toegestroomde publiek (er was sprake van 20.000 toeschouwers) kreeg een spannende openingsfase voorgeschoteld, al leek Van der Poel duidelijk met overschot te zitten.

De vogel vloog weg na 25 minuten

Dat bleek na 25 minuten wedstrijd. Na een puike passage door de zandbak trapte hij het gaspedaal van zijn Lamborghini vol in en was de koers gelopen. Vanthourenhout stribbelde nog even tegen, maar zat meteen op een groot gat. Pidcock en Iserbyt zaten daar weer achter en gingen voorbij aan de Europees kampioen. Ondertussen bleef Van der Poel aanzetten, vooral op de stukken waar hij het verschil kon maken.

Binnen no time had MVDP vijftien seconden voorsprong en dat gat wist hij steeds verder uit te breiden. Meer spanning was er in de strijd om de andere podiumplekken. Pas in de slotronde werd die strijd beslist. Iserbyt zette Pidcock flink onder druk, terwijl ook Vanthourenhout en Nieuwenhuis vanuit de achtergrond kwamen opzetten.

Schouder aan schouder om de tweede plaats

Iserbyt leek de tweede plaats binnen te hebben, maar in de laatste bocht – bij het opdraaien van de trappenpartij richting de finishstraat – dook Pidcock nog onderdoor. Het was schouder tegen schouder, waarna de Brit aan het langste eind trok en de tweede plaats opeiste. Iserbyt strandde op de derde plaats, voor Vanthourenhout en Nieuwenhuis. Een eervolle vermelding nog voor Quinten Hermans, die in de eerste ronde ten val kwam en na een lange inhaalrace nog knap zesde. werd.

Superprestige Diegem 2023

Uitslag mannen

1. Mathieu van der Poel in 55m27s

2. Tom Pidcock op 49s

3. Eli Iserbyt op 53s

4. Michael Vanthourenhout op 58s

5. Joris Nieuwenhuis op 1m00s

6. Quinten Hermans op 1m26s

7. Emiel Verstrynge op 1m40s

8. Lander Loockx op 1m43s

9. Ward Huybs op 1m44s

10. Michael Boros op 1m45s