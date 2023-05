Tom Pidcock wint ondanks val opener Wereldbeker MTB in Nove Mesto

Tom Pidcock heeft zondag de overwinning gepakt in de eerste wereldbekermanche van het mountainbike-seizoen. De olympisch kampioen van INEOS Grenadiers kende een uitstekende start, kwam ten val, herpakte zich en wist in de slotronde het verschil te maken in een tweestrijd met Joshua Dubau.

Na de indrukwekkende zege van debutante Puck Pieterse bij de vrouwen, waren bij de mannen alle ogen in Nove Mesto gericht op Tom Pidcock. Vrijdag had de olympisch kampioen al de shortrace gewonnen na een inhaalrace van de laatste naar de eerste plek.

Lees ook: Winnen bij je debuut: Puck Pieterse imponeert in Wereldbeker Nove Mesto

In een nat Nove Mesto werd al vroeg het kaf van het koren gescheiden. Onder meer wereldkampioen Nino Schurter en Europees kampioen Pidcock meldden zich op de voorposten. De Brit van INEOS Grenadiers liet er geen gras over groeien en versnelde al in de derde van acht rondes, alleen Joshua Dubau kon hem daar volgen.

Het leek uitstel van executie, want Dubau hing continu aan het elastiek en moest telkens vechten om terug te komen. Maar in de zesde ronde draaiden de rollen om en sloeg Dubau een gat, omdat Pidcock ten val kwam in de afdaling. Hij kon echter verder en opende op zijn beurt de jacht op de Franse koploper. In de voorlaatste ronde sloot hij terug aan.

De beslissing moest vallen in de slotronde. Daarin was het Dubau die het initiatief nam, maar Pidcock probeerde het met een versnelling op de verrassing te spelen. In eerste instantie kon Dubau mee, maar in de technische afdaling maakte Pidcock het definitieve verschil. Hij hoefde geen risico meer te nemen en kwam solo over de finish. Dubau werd tweede en Nino Schurter derde.

Lees ook: Tom Pidcock spreekt over mentale vermoeidheid: “Het einde is in zicht”

UCI MTB World Series 2023

Cross-country mannen, Nové Město

1. Tom Pidcock

2. Joshua Dubau

3. Nino Schurter

4. Jordan Sarrou

5. Thomas Griot