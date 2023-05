Tom Pidcock spreekt over mentale vermoeidheid: “Het einde is in zicht”

Tom Pidcock won vrijdag op imponerende wijze de shortrace in het Tsjechische Nové Město. De Brit van INEOS Grenadiers moest als allerlaatste starten, maar deed dat met succes door in de laatste ronde verschroeiend hard aan te gaan. “Het einde is in zicht”, vertelde Pidcock op voorhand.

Voor de camera van Eurosport vertelde Pidcock over zijn plannen. “Na deze wedstrijd neem ik een korte pauze, waarna ik weer ga opbouwen richting de Tour de France. Hoewel het mountainbiken mij helpt om mentaal frisser te worden, merk ik dat het einde in zicht is. (…) Ik ben al vanaf half januari aan het trainen, dat is een stuk langer dan normaal. Mentaal voel ik mij vermoeid.”

De jonge Brit gaf ook aan waarom hij nog steeds op de mountainbike stapt op deze momenten, iets wat Mathieu van der Poel bijvoorbeeld niet doet nu. “Ik heb altijd het WK of de Tour de France willen winnen, maar nadat ik in Tokio heb gereden, weet ik dat de Olympische Spelen het wielrennen overstijgen. Ik wil dan ook zeker mijn titel verdedigen.”

Pidcock: “Een gouden medaille is een gouden medaille”

“Het maakt niet uit op welk onderdeel je goud pakt, of het nu pingpong is of iets balanceren met een bal op je hoofd: een gouden medaille is een gouden medaille. En iedereen weet dat je hem hebt gewonnen”, sloot de Olympische kampioen af.