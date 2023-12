zaterdag 23 december 2023 om 18:06

Tom Pidcock was ziek in aanloop naar Scheldecross: “Hele week niet getraind”

De Wereldbeker Antwerpen betrof de eerste afspraak tussen de Grote Drie. Maar terwijl Mathieu van der Poel en Wout van Aert op de plaatsen één en twee eindigden, gaf Tom Pidcock niet thuis. De Brit kwam pas als achtste over de streep in de Scheldecross. Daar was echter een verklaring voor: de 24-jarige renner is ziek geweest.

“Ik heb de hele week niet getraind, ik ben moe”, vertelde Pidcock voor de start (die door een valpartij overigens ook verre van vlekkeloos verliep) al aan Cyclingnews. “Ik weet niet hoe het zal gaan. Maar ik ben blij dat ik beter ben met het oog op de komende koersen.”

De eerstvolgende cross van Pidcock is komende dinsdag. Op tweede kerstdag rijdt hij de Werelbeker Gavere, een cross die de renner van INEOS Grenadiers in 2020 nog wist te winnen. Tussen Kerst en oud en nieuw betwist hij ook nog de Superprestige Diegem (28 december) en de Vestingcross in Hulst (30 december).