Tom Pidcock is aankomende dinsdag ook te zien in de Ethias Cross Essen. De Brit heeft de veldrit toegevoegd aan zijn programma.

Het betekent dat er een nieuw duel met Mathieu van der Poel op komst is, want in een eerder stadium wist de organisatie ook al de Nederlander te strikken. Verder staan ook Laurens Sweeck en Toon Aerts aan de start.

Pidcock is een van de revelaties van dit veldritseizoen. Vorige week klopte de 21-jarige Brit nog Van der Poel in Gavere.