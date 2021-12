Tom Pidcock vocht duel met Eli Iserbyt uit: “Hij was vandaag sterker”

Tom Pidcock vocht maandag een verbeten duel met Eli Iserbyt uit voor de tweede plaats. Alhoewel Iserbyt de betere leek, ging Pidcock er met de hogere ereplaats vandoor. “Hij was vandaag sterker”, bekent de Brit in het flashinterview.

“Toch voelde ik me heel goed vandaag. Ik kon diep gaan. Op dit parcours heb ik me nog niet eerder zo goed gevoeld, want het ligt me niet echt. Het is een parcours voor de grote motoren. Daarom moest ik tactisch zijn om Iserbyt vandaag nog te kloppen”, gaat Pidcock verder.

Een korte rust- en trainperiode staat de Brit nu op te wachten, voor hij in Baal weer verdergaat met zijn crossseizoen. “Even rusten, daar kan ik alleen maar beter van worden.”