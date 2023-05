Tom Pidcock verslaat Flückiger en Schurter in laatste test voor Nove Mesto

Tom Pidcock heeft zich een week voor de start van de Wereldbeker MTB van zijn beste kant laten zien op de mountainbike. De olympisch kampioen was bij een MTB-wedstrijd in het Zwitserse Chur de beste, voor thuisrijders en wereldtoppers Mathias Flückiger en Nino Schurter.

Pidcock trok zijn hoogvorm vanuit de heuvelklassiekers meteen door naar de mountainbike. Vorige week in het Franse Guéret zat pech hem nog dwars, waardoor hij de finish niet haalde, maar met nog een week te gaan tot de World Cup in Nove Mesto heeft hij zijn hoogvorm getoond. In Chur was hij wel de winnaar van een nationale MTB-wedstrijd, na een beklijvend duel met Flückiger.

Bij de vrouwen was het Evie Richards, voormalig wereldkampioene op de mountainbike, die Pauline Ferrand-Prévot wist te verslaan in Chur. Houd volgende week in Tsjechië dus ook rekening met hen in de eerste Wereldbeker van het seizoen.

Congrats @tompidcock!!!!! The European Champ wins in Chur after a devastating attack on the final climb. A brilliant ride to take the solo victory in the Swiss Cup 🏆 pic.twitter.com/aZ8oLeeWSW — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 7, 2023